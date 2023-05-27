Ілону Маску дозволили випробовувати на людях чіпи для мозку

Компанія американського бізнесмена Ілона Маска Neuralink, яка створює чіпи для мозку, отримала дозвіл проводити клінічні випробування на людях. «Ми раді повідомити, що отримали дозвіл FDA (Food and Drug Administration, Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів. — Ред.) на запуск нашого першого клінічного дослідження на людях», — повідомила Neuralink у Twitter.

У повідомленні висловлено впевненість у тому, що технологія Neuralink дозволить допомогти багатьом людям. Компанія також повідомила, що набір охочих взяти участь у перших клінічних випробуваннях ще не розпочато, але додаткову інформацію буде оприлюднено найближчим часом.

Neuralink займається розробкою нейрочіпа. Він дозволить передавати сигнали мозку через Bluetooth, щоб безпосередньо керувати комп'ютером або смартфоном. Передбачається, що капсула-приймач кріпитиметься за вухом, як слуховий апарат. Від неї до мозку йдуть ниткоподібні електроди. Всього в мозок імплантують до 1500 електродів, кожен з яких у чотири рази тонший за людське волосся.

Маск стверджує, що чіп дозволить контролювати гормони, справлятися з тривожністю і навіть змусити мозок працювати ефективніше. При цьому він посилається на результати випробувань, які проводилися на щурах та мавпах. Він називає їх дуже успішними.

Раніше Neuralink та її розробки піддавалися жорсткій критиці. Діяльність компанії розслідували через скарги на жорстоке поводження з тваринами. Співробітники компанії стверджували, що випробування на тваринах проводяться поспіхом, що викликає їхнє страждання і навіть загибель. Були виявлені документи, які доводили, що частину тварин умертвляли, оскільки тести були невдалими.

На початку березня стало відомо, що FDA відмовилося видати компанії Маска дозвіл проводити випробування на людях. Тоді представники агентства заявляли, що існують десятки проблем, які слід вирішити Neuralink, перш ніж приступати до таких дослідів.

Тим часом днями інша компанія Маска SpaceX відправила на орбіту пілотований корабель Crew Dragon з туристами.

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