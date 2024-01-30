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Події

Троє підлітків трагічно загинули на Тернопільщині (фото)

11:13 30 січня 2024
Озеро

Днями на Кіровоградщині двоє дітей потонули у річці Інгулець, а 30 січня на Тернопільщині розшукали тіла трьох підлітків, які зникли ще 28 січня.

Як повідомляють в обласному управлінні ДСНС, всі ці дні тривали пошуки трьох неповнолітніх жителів села Переволока Бучацької територіальної громади Чортківського району — хлопців 2009, 2010 та 2011 років народження.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

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В рятувально-пошукових роботах брали участь 40 рятувальників та 10 одиниць техніки: група водолазно-рятувальних робіт, гірське пошуково-рятувальне спелеологічне відділення, кінологічне відділення та фахівці сектору БПЛА.

Фото ДСНС

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На жаль, дива не сталося. Під час обстеження дна водойми водолази виявили тіла загиблих дітей.

Нагадаємо, що у Києві рибалка провалився під лід на Дніпрі біля Південного мосту. Чоловік помер у кареті «швидкої» дорогою до лікарні.

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Фото ДСНС

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