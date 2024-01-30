«Намагається вбити клин між Україною та її західними сусідами»: як росія використовує націоналістичні настрої в Європі

рф, схоже, підживлює та використовує неоімперські та націоналістичні настрої в Європі, щоб вбити клин між Україною та її західними сусідами. Правий угорський політик і лідер партії «Наш рідний рух» Ласло Торочкай заявив, що Угорщина повинна претендувати на Закарпатську область України у разі поразки України у війні. Правий румунський політик і лідер партії «Альянс за союз румунів» Клаудіу Тарзіу підкреслив, що Румунія повинна «реінтегрувати» прилеглі до України райони Румунії, де проживає румунське населення, з метою збереження суверенітету. Російські джерела посилили заяви цих двох політиків і підкреслили ультранаціоналістичні румунські та угорські претензії на українську територію, пише Інститут вивчення війни.

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росія пропонувала ідею розділення України між росією і Заходом перед повномасштабним вторгненням. Диктатор путін та інші російські високопосадовці відновили цей наратив у грудні 2023 року, заявивши, що Україна має історичні «територіальні суперечки» з Польщею, Румунією та Угорщиною, але може зберегти свій «суверенітет», якщо вся країна буде складатися з кордонів Львівської області.

«Російська ультранаціоналістична концепція „русского мира“, схоже, набула популярності серед націоналістичних європейських фракцій у застосуванні до їхніх власних націоналістичних ідеологій, і російські суб'єкти інформаційного простору, ймовірно, прагнуть використати цей ідеологічний нахил, щоб вбити клин між Україною та її європейськими сусідами», — констатують аналітики.

Раніше прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що єдиний спосіб покласти край війні росії проти України — це віддати частину української території російським окупантам.

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