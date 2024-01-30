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Шмигаль зробив важливу заяву про зміну тарифів на електрику

15:38 30 січня 2024
Тарифи на електроенергію

В Україні буде збережено пільговий тариф на електроенергію. Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Продовжуємо підтримувати українські родини та зберігаємо пільговий тариф на електроенергію для населення. Він був і залишається 2 гривні 64 копійки за кВт⋅год. Загалом цієї зими Уряд не планує зміни жодних тарифів для населення. Сьогодні в жодному регіоні відключень немає і не планується. Після того як 50% енергосистеми вразили ворожі ракети та дрони, ми провели масштабні ремонти й додали енергетиці 2,2 ГВт потужності. Також збільшили до 1,7 ГВт наші можливості імпорту електроенергії завдяки повній синхронізації із мережею ENTSO-E», — заявив він.

Як писали «ФАКТИ», раніше член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що керівництво країни стоїть перед нелегким вибором: потрібно вдвічі підвищувати тарифи на електроенергію, і це, швидше за все, буде зроблено.

Фото: Pixabay

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