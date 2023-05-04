Стрибок буде вражаючим: що відомо про підвищення цін на світло у червні

Першого червня в Україні планують підвищити ціни на електроенергію для населення. Стрибок буде чималим — від нинішніх 1,68 до 2,88 грн за кВт•год. Але розглядалися й значно різкіші сценарії, наприклад, були пропозиції підвищити ціну в 2,5 раза, пише ZN.UA.

Розмір дірки через дотування цін уже на рівні 140 млрд грн (майже 4 млрд дол.), а покривати їх нема чим. Основним донором завжди був (та й залишається) «Енергоатом», який відпускав електроенергію за пільговими цінами. Але його можливості у війну різко зменшилися, адже майже половину електроенергії, що її видавала на ринок компанія, забезпечувала окупована зараз Запорізька АЕС, а рештою станцій нинішнього тарифу не потягнути. Тож повна собівартість (з урахуванням усіх витрат) у атомників уже підбирається до нинішньої ціни електроенергії для населення.

Ситуацію трохи пом'якшують гідроелектростанці «Укргідроенерго», але там у рази менші обсяги виробництва. І навіть новий рівень цін проблему вирішить лише частково, в кращому разі запобігши розростанню фінансової діри.

Населення зараз споживає на рік близько 32−33 млрд кВт•год (до повномасштабного вторгнення — 38,6 млрд). Тобто за рік за старою ціною це близько півсотні мільярдів гривень, за новою — 92 млрд. Частина населення отримує пільги, — на покриття вартості електрики захищеним категоріям українців нині закладено 3,8 млрд грн. Після підвищення цін «допомога» збільшиться до 8 млрд грн. Загалом сумарно економія протягом перших дванадцяти місяців становитиме в кращому разі 34 млрд грн.

Раніше частину тарифів покривали за рахунок промисловості, але її споживання впало з півсотні мільярдів кіловат-годин до трьох десятків.

Була ідея зробити розбивку ціни за обсягами споживання. Але від неї відмовилися. Хоча близько 1% населення споживає майже 7% електроенергії. Але половина з них (70 тисяч абонентів) — це люди на електроопаленні. Власники маєтків, як зазвичай, просто встановлять кілька лічильників. Не варта шкурка вичинки.

На виході — підвищувати тариф рано чи пізно доведеться. Експерти критикують уряд, що він і так пропустив найкращий час для зміни тарифів — одразу після зими, коли загальна платіжка по комуналці серйозно просідає. В результаті підвищені тарифи мають непогані шанси збігтися з початком віялових відключень електрики тому-таки населенню, від чого за минулі місяці воно вже відвикнуло.

У гідростанцій уже в середині травня повінь на річках (а отже, й виробництво) піде на спад. Щось можуть «підхопити» ТЕС, але там також проблеми з ремонтами та грошима. Кілька теплових блоків просто розбиті ракетами, до трьох десятків пошкоджені й потребують термінового ремонту. Це не рахуючи втрачених великих ТЕЦ (таких як Вуглегірська чи Запорізька).

І перспектива літніх віялових відключень є цілком реальною. Звучить це як ГОП — «графіки обмеження потужності». Таким «ГОП-стопом» можуть накривати до кількох годин на добу.

Дещо згладити ситуацію може імпорт електроенергії. Саме цього тижня запустили нову лінію електропередачі (ЛЕП-400) від Хмельницької АЕС. Загалом узгоджено імпортні перетоки до 1050 МВт (технічно можливо й більше).

Проте є нюанс. У Центральній Європі електроенергія коштує на оптовому ринку вдвічі дорожче. Тож купувати її по 5−6 грн там і заводити сюди для продажу населенню по 2,9 грн — така собі перспектива. А ось для промисловості, як показала зима, варіант цілком нормальний. А якщо порівняти з ціною дизель-генератора… Нацбанк у січні виконував розрахунок на роботу бізнесу від автономних генераторів. Там узагалі цифри гуляли від 12−15 грн і вище.

Нагадаємо, керівник сектору «Енергетика» Офісу ефективного еегулювання Олексій Оржель пояснив, чому невдовзі в Україні відчуватиметься дефіцит електроенергії.

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