Музикантів «Бі-2» арештували в Таїланді та тримають в жахливих умовах: їм загрожує депортація до рф

Музикантів російського гурту «Бі-2», який засудив вторгнення в Україну та був внесений за це списку іноагентів, затримала поліція Пхукета 24 січня після одного з концертів. Приводом стало нібито некоректно оформлені організаторами концертів документи. Першу ніч музиканти провели в камері поліцейського відділку.

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Наступного дня суд оштрафував учасників гурту за звинуваченням у незаконних виступах. Після засідання музикантів відправили в центр утримання міграційної поліції в Бангкоку, поки влада Таїланду ухвалює рішення про депортацію.

Як пише ведучий телеканалу «Дощ» Михайло Козирєв, артистів тримають в жахливих умовах, в камері відкритого типу на 80 людей під палючим сонцем.

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Чотирьох музикантів гурту «Бі-2» можуть депортувати до рф. При чому, що у музикантів є громадянство інших країн, зокрема Ізраїлю. І повертатись до росії вони не бажають.

Як повідомляє Михайло Козирєв, до поліції Пхукету звернувся консул країни-терористки, проте музиканти відмовилися від зустрічі з ним.

Повідомляли також, що в ситуацію втрутилося ізраїльке консульство, попередньо домовившись про депортацію затриманих. Для них уже придбали квитки, але раптом рішення скасували. Це пов’язують з тиском представників рф.

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Козирєв також розповів, що у музикантів відібрали телефони, їм не надали перекладу судових документів, зокрема рішення суду. У камеру до учасників гурту періодично «підсаджують» російськомовних «перемовників», які тиснуть на музикантів психологічно, погрожуючи наслідками їхньої справи та натякаючи на хабарі.

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«З усіма процесуальними порушеннями, які тільки могли бути, стає зрозуміло, що управління цим процесом йде з Москви. Це така показова розправа, щоб усім артистам, які вибрали не підтримувати війну, не кортіло. Меседж тут такий: «Ми вас знайдемо і дістанемо, де б ви не були», — сказав ведучий «Дождя».

Наразі питання країни, куди мають депортувати музикантів, залишається відкритим. Зрозуміло, що в рф на них чекає переслідування та кримінальні справи.

Подібний сценарій кремлівська влада застосовує й до інших «неслухняних» артистів. Так, днями заборонили в'їзд до ОАЕ епатажному реперу Моргенштерну.

Також в ОАЕ заборонили виступати російському гумористові Максиму Галкіну. Його також не пустили до Індонезії.

Були скасовані концерти в Європі та ОАЕ співачки Наргіз, яка раніше була депортована з рф за засудження вторгнення в Україну.

Фото: instagram.com/levab2

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