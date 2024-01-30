37.80 / 38.32 41.08 / 41.79
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Музикантів «Бі-2» арештували в Таїланді та тримають в жахливих умовах: їм загрожує депортація до рф

15:49 30 січня 2024
Бі-2

Музикантів російського гурту «Бі-2», який засудив вторгнення в Україну та був внесений за це списку іноагентів, затримала поліція Пхукета 24 січня після одного з концертів. Приводом стало нібито некоректно оформлені організаторами концертів документи. Першу ніч музиканти провели в камері поліцейського відділку.

Наступного дня суд оштрафував учасників гурту за звинуваченням у незаконних виступах. Після засідання музикантів відправили в центр утримання міграційної поліції в Бангкоку, поки влада Таїланду ухвалює рішення про депортацію.

Як пише ведучий телеканалу «Дощ» Михайло Козирєв, артистів тримають в жахливих умовах, в камері відкритого типу на 80 людей під палючим сонцем.

РЕКЛАМА

Чотирьох музикантів гурту «Бі-2» можуть депортувати до рф. При чому, що у музикантів є громадянство інших країн, зокрема Ізраїлю. І повертатись до росії вони не бажають.

Як повідомляє Михайло Козирєв, до поліції Пхукету звернувся консул країни-терористки, проте музиканти відмовилися від зустрічі з ним.
Повідомляли також, що в ситуацію втрутилося ізраїльке консульство, попередньо домовившись про депортацію затриманих. Для них уже придбали квитки, але раптом рішення скасували. Це пов’язують з тиском представників рф.

РЕКЛАМА

Козирєв також розповів, що у музикантів відібрали телефони, їм не надали перекладу судових документів, зокрема рішення суду. У камеру до учасників гурту періодично «підсаджують» російськомовних «перемовників», які тиснуть на музикантів психологічно, погрожуючи наслідками їхньої справи та натякаючи на хабарі.

РЕКЛАМА

«З усіма процесуальними порушеннями, які тільки могли бути, стає зрозуміло, що управління цим процесом йде з Москви. Це така показова розправа, щоб усім артистам, які вибрали не підтримувати війну, не кортіло. Меседж тут такий: «Ми вас знайдемо і дістанемо, де б ви не були», — сказав ведучий «Дождя».

Наразі питання країни, куди мають депортувати музикантів, залишається відкритим. Зрозуміло, що в рф на них чекає переслідування та кримінальні справи.

Подібний сценарій кремлівська влада застосовує й до інших «неслухняних» артистів. Так, днями заборонили в'їзд до ОАЕ епатажному реперу Моргенштерну.

Також в ОАЕ заборонили виступати російському гумористові Максиму Галкіну. Його також не пустили до Індонезії.

Були скасовані концерти в Європі та ОАЕ співачки Наргіз, яка раніше була депортована з рф за засудження вторгнення в Україну.

Фото: instagram.com/levab2

253

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Платіжка Нафтогазу

Хакери «поклали» сайт «Нафтогазу»: споживачам розповіли, як тепер сплачувати рахунки

Бійці Сухопутних військ ЗСУ на завданні

Потрібні не оператори дронів: генерал-майор здивував відповіддю про те, яких спеціалістів найбільше потребує армія

Прибутки

Фінансові можливості стукають в двері: лютий принесе грошову удачу для трьох знаків Зодіаку

Заповнення квитанції

«Неуважні» платять вдвічі більше: як пенсіонери змушені витрачати останні гроші через хитрість енергетиків

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту