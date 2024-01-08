Довго та несправедливо: експерти розповіли, що не так із програмою «єВідновлення»

В Україні для компенсації людям за пошкоджене чи зруйноване майно, нещодавно запрацювала програма «єВідновлення». Проте, опитані експерти розповідають про певні проблеми у реалізації відшкодування, пише thepage.ua.

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Так, експерти розповідають, що комісії, які проводять оцінку пошкодженого або знищеного житла для нарахування компенсацій, схильні занижувати цифри.

«Оцінка пошкодженого або знищеного нерухомого майна у більшості випадків є помірно заниженою, — розповів Микола Максимов, адвокат, керівник судової практики ЮК RIYAKO&PARTNERS. — Суб'єкти, які здійснюють оцінку, бояться брати на себе відповідальність за адекватну оцінку пошкоджень, адже необґрунтовані витрати державного або місцевих бюджетів часто мають наслідком кримінальну відповідальність за розтрату грошових коштів».

Ярина Паш, молодший юрист адвокатського об'єднання «Місечко та Партнери», підтверджує, що розмір компенсації за пошкоджене та знищене майно, який вираховується комісією за нормативно встановленими формулами та показниками, може не відповідати реальній вартості житла з урахуванням необхідного ремонту, втрачених меблів та техніки.

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Своєю чергою Вікторія Берещак, оглядачка ринку нерухомості, вказує на проблеми з темпами та якістю роботи комісій, які здійснюють оцінку пошкодженого об’єкта на місцях.

«Розгляд конкретного випадку можуть призупинити через, наприклад, неповний пакет документів чи з посиланням на технічні збої у реєстрі. Подекуди цей процес розтягується в часі або виконується недостатньо сумлінно. Наприклад, пошкодження можуть оцінити нижче за ринкові ціни на подібні роботи у зв’язку з тим, що формула розрахунку не враховує інфляцію та зростання цін», — уточнює співрозмовниця.

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Практичні кейси, які вдалося відшукати, підтверджують тези експертів. Зокрема, одна зі співрозмовниць ЗМІ розповіла, що за рознесений рашистами двоповерховий будинок їй за програмою «єВідновлення» запропонували лише 250 тисяч гривень, чого, за її оцінками, має вистачити хіба що на заміну вікон.

Проте, попри названі недосконалості, які проявляються на містах, опитані експерти вважають програму «єВідновлення» ефективним механізмом.

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«єВідновлення» — одна з ключових законодавчих ініціатив внутрішньої політики України за минулий рік і, попри певні нюанси і обмеження, досить дієва. Програма працює і, як на мене, достатньо ефективно, враховуючи кількість профінансованих заявок і розширення переліку випадків", — підсумовує Вікторія Берещак.

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