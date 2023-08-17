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Суспільство та люди

Українці, яким було відмовлено в участі у програмі «єОселя», зможуть подати заявку ще раз

15:04 17 серпня 2023
Ключі від дому

Українці, які раніше подавали заяву на участь у програмі «єОселя», в рамках якої надаються кредити для купівлю житла, але їм відмовили через певні причини, можуть звернутися по кредит ще раз.

Як повідомляють у Міністерстві цифрової трансформації, подати заявку на участь в програмі можна у «Дії».

Наразі 2 745 сімей придбали житло за доступною іпотечною програмою: під 3% та 7% для різних категорій.

Наразі уряд розширює фінансування «єОселі» — близько 10 000 родин зможуть купити домівку за пільговими умовами.

З категоріями громадян, які можуть подавати заявку на участь у програмі, можна познайомитися за посиланням.

Це, зокрема, військові-контрактники, силовики, медики, педагоги, науковці, а також ветерани та члени їхних сімей, внутрішні переселенці.

Нагадаємо, що серед основних причин відмови у наданні кредитів фахівці раніше називали, зокрема, негативну кредитну історію та недостатність доходів.

Фото Pixabay

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