Українцям масово відмовляють у дешевій іпотеці за програмою «єОселя»: названі основні причини

В Україні діє державна програма «єОселя», згідно з умовами якої у військовослужбовців, педагогів та лікарів є можливість оформити кредит на власне помешкання. Проте нерідко за заявками громадяни отримують відмову, пише «Фокус».

З жовтня 2022 по червень 2023 року включно за державною програмою «єОселя» було видано 1666 пільгових іпотек на загальну суму 2,28 млрд грн. Про це йдеться у даних Opendatabot.

Усього з моменту відкриття програми 43 939 громадян подали 139 846 заявок. Така кількість заявок пов’язана з тим, що одна людина може водночас подаватись у різні банки. Проте банки схвалили лише 47,6 тис. заявок. 36% виданих кредитів припадають на військовослужбовців, 35% — на поліцейських. Частка медичних працівників — 10% від загальної кількості пільгових кредитів.

До серпня 2023 року лише військовослужбовці, педагоги, науковці та медики мали право подавати заявки на пільговий кредит на купівлю житла. Але з 1 серпня у програмі зможуть взяти участь інші категорії громадян.

Проте подача заявки на кредит не гарантує, що громадянин отримає позитивне рішення в банку. Наприклад, як пояснив Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус Банку», розповсюдженими причинами відмов є невідповідність клієнта вимогам програми — наприклад, військовослужбовці мають проходити службу виключно за контрактом, або медичні чи педагогічні працівники мають працювати виключно в установах бюджетної або комунальної форми власності.

«Другою основною причиною відмов є недостаній рівень офіційного доходу клієнта для обслуговування бажаної суми кредиту», — розповіла Валерія Малахова, директорка департаменту роздрібного бізнесу «Ощадбанку».

За її словами, іноді претенденти на участь у програмі неуважно ознайомлюються з її умовами. Також експертка вказує на те, що серед основних причин відмови — належність до пільгової категорії, негативна кредитна історія, недостатність доходів.

Раніше «ФАКТИ» писали, чому частина українців можуть втратити іпотечне житло.

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