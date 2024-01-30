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Індія більше не вважає росію надійним постачальником боєприпасів, — аналітики ISW

20:45 3 лютого 2024
Путін і Нарендра Моді

Індія більше не розглядає росію як надійного постачальника боєприпасів і запчастин для військової техніки. Уряд Делі також усвідомлює, що підписання будь-якої великої угоди з кремлем у сфері озброєнь може призвести до перетину «червоної лінії» в індійсько-американських відносинах, пише ISW. Інститут посилається на заяви індійських чиновників і експертів, процитовані в недавньому аналізі Reuters.

Делі, однак, необхідно діяти обережно, оскільки охолодження відносин з москвою може призвести до поглиблення відносин росії з Китаєм, підкреслили індійські чиновники, які побажали залишитися анонімними.

У своєму останньому аналізі ISW оцінив, що зміна попередньої позиції Індії в контексті співпраці з росією є закономірним наслідком ситуації в російському секторі озброєнь. Дійсно, важко очікувати, що країна, яка в останні місяці боролася з серйозними проблемами щодо ремонту власного обладнання та не змогла виробляти озброєння на рівні, що передував вторгненню в Україну, продовжуватиме залишатися надійним партнером для таких імпортерів, як Індія, вважає американський аналітичний центр.

Уряд Делі займає неоднозначну позицію щодо російського вторгнення в Україну, яке розпочалося в лютому 2022 року. Індійська влада послідовно утримується від критики кремля і називає росію «фундаментальним стовпом індійської зовнішньої політики через її стратегічне значення для національної безпеки». За словами москви, двосторонні відносини з Індією «розвиваються» на основі «привілейованого партнерства».

У вересні 2022 року під час саміту Шанхайської організації співробітництва в Самарканді (Узбекистан) прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді, як кажуть, зробив зауваження володимиру путіну зі словами «зараз не час для війни».

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Навесні минулого року агентство Bloomberg попередило, що Індія отримує дешеву нафту з росії, переробляє її на дизельне пальне, а потім продає його за завищеною ціною європейським країнам.

Раніше повідомлялося, що через санкції російська нафта Sokol Oil не може потрапити до Індії.

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