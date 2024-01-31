Добре «освоїли» кошти ЄС: поліція відкрила другу справу через розкрадання грошей в Ізмаїлі

В Ізмаїлі Одеської області місцева влада відзвітувала, як добре освоїла кошти ЄС на будівництво каналізації по проєкту «Чиста ріка». Проте виявляється, що водночас поліція направляє до суду вже другу справу за розкрадання цього ж гранту. Адже за 3,5 млн євро комунальники замінили не 11 км, а 9,5 км каналізаційних мереж. Кошти на відсутню ділянку (1,5 км) десь загубились (!) в нетрях міськвиконкому, пише видання ElitExpert.

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Перше кримінальне провадження було розпочато за фактом розкрадання грантових коштів при закупівлі труб, тоді організатором схеми слідство назвало головного комунального водопровідника Віталія Бєлова. Збитки оцінили у 3,5 млн грн, а суд ще триває.

Зараз же поліція закінчила розслідувати друге кримінальне провадження по проєкту «Чиста ріка»: тепер нараховано збитків на 7 млн грн за надання фіктивних управлінських послуг.

Місцеві журналісти мають підозри, що жодна з вищезазначених оборудок не обійшлася без участі міського голови Андрія Абрамченка — саме він підписував договори, платіжки та контролював реалізацію проєкту, до фінансування якого долучилися донори з Румунії. Втім, це не завадило йому отримати нагороду з рук президента Володимира Зеленського.

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Нагадаємо, що наприкінці року правоохоронці проводили обшуки і в Ужгородській міськраді — через підозри у розкраданні коштів з місцевого бюджету. .

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