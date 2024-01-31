Новий рік — нові тренди. Знання їх допоможе багатьом зорієнтуватися з купівлею речей, а також переосмислити вже наявний гардероб.

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Один із трендів 2024 року — спідниці А-силуету. Про те, як їх краще поєднувати з одягом, «ФАКТАМ» розповіла відома київська модельєрка й ательєрка Наталя Синицька, яка раніше пояснювала, як довга спідниця може візуально зменшити на кілька розмірів.

- Спідниця А-силуету — це розкльошена донизу спідниця, — каже Наталя Синицька. — Ступінь розкльошування може бути різним. Такі спідниці дуже жіночні і пасують практично всім. Передня половинка спідниці може бути гладкою, як у прямих спідницях, або мати кілька складок. Ефектно виглядає така спідниця з глибокою складкою по центру передньої половинки або високим розрізом спереду.

Ефектно виглядає спідниця А-силуету з високим розрізом спереду

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— Які моменти потрібно врахувати поціновувачкам цього фасону?

— Раджу уникати сильного розкльошування донизу, особливо в щільних тканинах. Воно може додати важкості фігурі.

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— Яка колірна гамма виграшна для цього фасону?

- Щодо тонів — справа смаку. Базові кольори — бежевий, чорний, хакі. Якщо спідниця яскравіша, комбінуємо її зі спокійнішим верхом. Але це необов'язково. Якщо хочеться яскравих фарб, ні в чому собі не треба відмовляти, сміливо комбінуємо часом несумісні тони, принти — часто це дає несподівано стильний варіант.

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Наталія Синицька: "Сміливо комбінуйте часом несумісні тони, принти - часто це дає несподівано стильний варіант"

— З яким верхом краще поєднувати таку спідницю?

- Верх може бути різним. Об'ємний светр, але не довгий, обтислий гольф, футболка, сорочка середнього об'єму… Тут скоріше потрібно обирати, виходячи з параметрів фігури. Якщо талія явно виражена, блузку можна заправити і підкреслити талію стильним поясом. Повним жінкам не раджу грубі светри. Вибирайте м'який пластичний трикотаж, світшоти, гольфи до стегон, ніяких спущених плечей, якщо хочете, щоб фігура виглядала компактно. Що стосується верхнього одягу, такі спідниці добре поєднуються з класичними і не дуже об'ємними прямими пальтами. Куртки довжиною трохи нижче талії, до стегон або трохи нижче теж підійдуть. Причому, добре виглядають з А-подібною спідницею об'ємні куртки. Стильне поєднання спідниці А-силуету з бомберами різної довжини і фактури.

Спідниця А-силуету найбільш виграшно виглядає в довжині "міді"

— Яка довжина спідниці А-силуету оптимальна?

— Така спідниця найбільш виграшно виглядає в довжині «міді».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про справжній хіт 2024 року — кольорові колготки.

Фото з альбому Наталії Синицької

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