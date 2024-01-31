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Правоохоронці викрили зловмисника, який вкрав картку та знімав гроші загиблого в авіакатастрофі в Броварах

16:40 31 січня 2024
чоловік

Мешканець Київщини підозрюється у заволодінні банківською карткою загиблого члена екіпажу в авіакатастрофі в Броварах. Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

За даними слідства, у січні 2023 року після авіакатастрофи в Броварах, підозрюваний прийшов на місце події. Скориставшись скупченням людей, які надавали допомогу постраждалим, він привласнив мобільний телефон та візитницю з банківською карткою одного із загиблих членів екіпажу.

За допомогою телефону загиблого підозрюваний отримав доступ до його рахунків. Гроші знімав у банкоматі, касах магазинів та витрачав на онлайн-розваги. Сума завданих збитків встановлюється.

Про списання коштів з поточного та кредитного рахунків стало відомо під час оформлення спадщини. Дружина загиблого звернулась із заявою до правоохоронців.

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Чоловіку повідомлено про підозру за фактами крадіжки та привласнення офіційного документа.

Прокурори скерували до суду клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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Нагадаємо, у січні 2023 року під час польоту керівництва МВС України до Харківської та Дніпропетровської областей впав гелікоптер ДСНС. Всі хто перебував на його борту, а також члени екіпажу, загинули.

Загалом під час трагедії у Броварах загинуло 14 людей, у тому числі й дитина, постраждало 25 людей, з них 11 дітей.

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