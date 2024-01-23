Справа Гринкевича: стало відомо, де ховався син бізнесмена до затримання

Роман Гринкевич, якого вранці 22 січня затримали в Одесі, переховувався від органів слідства в Києві.

Потім чоловік дістався до Одеси, щоб покинути Україну. Але це йому не вдалося зробити. Про це заявила радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян в етері телемарафону.

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«На початку січня цього року було проведено низку обшуків у провадженні щодо закупівель одягу для армії. Звичайно, усвідомлюючи подальші наслідки, син львівського бізнесмена не ночував вдома», — йдеться в заяві.

Зазначається, що за 3 дні після обшуків він вирішив втекти, щоб уникнути правосуддя. За оперативними даними ДБР, 14, 15 і 16 січня він інкогніто перебував у Києві та відповідно десь пересувався і в передмісті був також.

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Радниця з комунікації ДБР повідомила, що він щоразу використовував заходи конспірації, щоб його неможливо було відстежити. За її словами, 16 січня йому вдається виїхати зі столиці до Одеси, де він активно починає шукати людей, які б за окрему плату погодилися нелегально провести його через кордон.

«Підозрюваний планував усе це зробити протягом доби… Він думав, що за добу він знайде, так би мовити „спільників“ і зможе перетнути кордон. Але не так сталося, як гадалося», — сказала Сап'ян.

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Зазначимо, Роман Гринкевич став фігурантом справи свого батька — львівського підприємця Ігоря Гринкевича. Слідство встановило, що старший Гринкевич через підставні компанії вигравав контракти на постачання одягу та їжі для української армії, але частина з них або не була виконана, або була виконана з великою затримкою чи не в повному обсязі.

Загалом йдеться про понад 20 контрактів. За попередньою оцінкою слідства, державі було завдано збитків на 1 млрд гривень. Вчора Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Роману Гринкевичу, який фігурує у справі про схеми на закупівлях Міноборони для потреб армії.

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У скандалі з родиною Гринкевичів також згадували ім'я скандально відомої художниці Соні Морозюк, яка була заручена з Романом Гринкевичем та збиралася за нього заміж.

Днями Морозюк оголосила про розрив стосунків з нареченим, а всі подарунки від нього має намір продати та передати кошти ЗСУ.



На тлі скандалу в Києві комунальники зафарбували мурал Соні Морозюк.

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