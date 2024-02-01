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Спорт

Ексфутболіст збірної України став головним тренером російського клубу: туди нещодавно втік талант «Шахтаря»

10:05 1 лютого 2024
Геннадій Орбу

Колишній футболіст «Шахтаря» та збірної України Геннадій Орбу, який свого часу працював наставником «Севастополя», поповнив ряди любителів кривавих рублів і став головним тренером російського клубу «Звєзда» (Санкт-Петербург), повідомляє офіційний сайт команди другої ліги.

Зазначимо, що колишній тренерський штаб «Звєзди», до якого входили колишні українські футболісти Геннадій Зубов та Віталій Віценець, відправлений у відставку.

Як відомо, на початку війни 53-річний Геннадій Орбу на собі відчув принади «руського міра», коли лише через три тижні зміг вирватися з дружиною та дітьми з окупованого Маріуполя, де працював тренером, в… окупований Бердянськ.

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Додамо, що Геннадій Орбу, який зіграв 17 матчів за збірну України, — триразовий срібний призер чемпіонату України, дворазовий володар Кубка країни та бронзовий призер чемпіонату росії у складі «Ротора». Раніше експівзахисник працював тренером у багатьох клубах, зокрема в донецькому «Шахтарі» та грузинському «Колхеті-1913».

До речі, саме у «Звєзду» із Санкт-Петербурга нещодавно втік колишній футболіст «Шахтаря» U19 Олександр Роспутько.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексгравці «Динамо» та «Шахтаря» приїхали до Луганська та зіграли у матчі за «зірок російського футболу».

Фото ФК «Маріуполь», ФК «Звєзда»

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