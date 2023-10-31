Ексгравці «Динамо» та «Шахтаря» приїхали до Луганська та зіграли в матчі за «зірок російського футболу» (фото)

У Луганську відбувся товариський матч, присвячений 100-річчю місцевого футболу, в якому взяли участь збірна донецького футболу, так званих «ДНР» та «ЛНР», а також команда «зірок російського футболу». Раніше стало відомо, що два колишніх українських футболісти воювали на боці росії, й одного з них було вбито.

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Як повідомив у своєму телеграм-каналі ексглава «ЛНР» Леонід Пасічник, поєдинок завершився результативною нічиєю — 3:3. За гостьову команду зіграли Раміз Мамедов, який виступав із київським «Динамо» в Лізі чемпіонів наприкінці 1990-х — початку 2000-х, а також ексфутболісти збірної росії Андрій Сметанін, Дмитрій Хлєстов та Олександр Панов (двоє останніх — учасники знаменитого матчу 1999 року в «Лужниках», коли Шевченко закинув м'яча зі штрафного за комірець Філімонову). У складі гостей на майданчик вийшов Олександр Бабій, який зіграв у середині 1990-х за донецький «Шахтар» понад півсотні матчів.

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Чиновник радісно відрапортував, що на трибунах було багато дітей, вихованців місцевої луганської школи, які «прекрасно показали себе в першості Ростова-на-Дону». «Це ті, кому належить відроджувати славу легендарної луганської „Зорі“. Ми намагаємось створювати хлопцям усі умови для того, щоб вони могли реалізувати себе у великому спорті. Вірю, що так і буде», — написав Пасічник. Тільки всі ми чудово розуміємо, що ці хлопці зможуть грати лише на російських болотах без особливих перспектив…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що скандальний Євген Селезньов розповів про погрози окупантів із «ДНР».

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