Українка Магучих із рекордом сезону у світі взяла «золото» на турнірі в Німеччині: відео чемпіонського стрибка

Знаменита українська стрибунка у висоту, чинна чемпіонка світу та чемпіонка Європи 22-річна Ярослава Магучих, яка оголосила нещодавно про заручини, виграла змагання серії World Athletics Indoor Tour у німецькому Коттбусі з найкращим результатом сезону у світі.

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Стартувавши на висоті 190 см (на той момент в українки залишилася лише одна опонентка), красуня з Дніпра в результаті дісталася рекорду турніру, подолавши планку 204 см з другої спроби. У підсумковому протоколі Магучих аж на 10 см випередила Імке Оннен з Німеччини (194 см) і на 18 см — бронзових призерок Айріне Пальшите з Литви та Сафіну Садуллаєву з Узбекистану (обидві — 186 см).

До речі, минулого року українці для перемоги у Коттбусі вистачило стрибка на 198 см.

Зазначимо, що раніше найкращий результат сезону у світі (203 см) належав віцечемпіонці Олімпійських ігор, австралійці Ніколі Оліслагерс.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чарівна Ярослава Магучих із рекордом сезону виграла суперфінал «Діамантової ліги».

Фото Twitter Diamond League

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