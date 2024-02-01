Відомий телеведучий пересадив волосся на голові та показав результат

Телеведучий Богдан Шелудяк, відомий як Буше, який нещодавно пройшов лікування від рідкісної хвороби, зізнався, що зробив пересадку волосся. Він каже, що давно хотів зробити операцію, проте змушений був відкласти її через синдром Гійєна-Барре, який йому поставили два місяці тому.

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За словами Богдана, ще з 20 років його волосся почало ставати рідшим, зачіска змінювалася, що йому не подобалось. Останнім часом телеведучий шукав спеціалістів, які допоможуть вирішити проблему. І ось днями зробив першу пересадку, щоб відновити форму зачіски та густоту волосся.

Процедура тривала близько п’яти годин. Йому пересадили волосся з потиличної зони на скроневу. Шелудяк показав, як саме відбувалася процедура та її результат за кілька днів.

Операцію проводили турецькі лікарі, які приїздили до Києва.

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Нагадаємо, раніше таку процедуру зробили блогер Роман Свечкоренко та шеф-кухар Ектор-Хіменес Браво.

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А співачка MamaRika наважилась на пластику, щоб змінити форму грудей.

Фото: instagram.com/bushe8

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