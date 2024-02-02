Понад 800 окупантів, 46 артсистем та 19 броньованих машин: в Генштабі підрахували втрати росіян на полі бою

Вночі 2 лютого російські окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 25 БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ворожих дронів знищено.

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Також окупанти протягом минулої доби завдали 85 авіаційних ударів, здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На фронті відбулося 63 бойових зіткнень, повідомили в Генштабі.

На Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Іванівки Харківської області.

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На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в районі Тернів Донецької області.

Силами оборони відбито атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області.

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Українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом минулої доби відбили 16 ворожих атак в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 11 атак.

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На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку противника південніше Золотої Ниви Донецької області.

Силами оборони також відбито атаку окупантів в районі Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку ЗСУ й надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Так, протягом минулої доби противник здійснив 14 безуспішних штурмових дій.

Під час боїв пілоти дронів з групи Muramasa 109 бригади ТРО «відправили до кобзона» багатьох ворогів та купу їхньої техніки.

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

Втрати ворога

Нагадаємо, днями під час ракетного удару ЗСУ по авіабазі Бельбек на території тимчасово окупованого Криму було пошкоджені літаки — два Су-27 та один Су-30. Крім того, на авіабазі та біля неї загинули 12 військових, ще понад 10 поранено.

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