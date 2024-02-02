Діти та дорослі потрапили у пастку: під Києвом загорівся будинок, а вихід на вулицю перекривали ґрати

Вночі 2 лютого у селі Червона Слобода під Києвом сталася пожежа.

Повідомлення до оперативно-диспетчерської служби Бучанського району про пожежу по вул. Польова надійшло близько четвертої ранку, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Рятувальники, які приїхали на виклик, звернули увагу на те, що поруч з двоповерховим будинком, що палав, знаходяться дитячі візочки та велосипеди і припустили, що усередині є діти.

«Але потрапити до будинку було не можливо, бо на вікнах були грати. Родина всередині прокинулась і намагалась вибратись назовні, але вогонь вже охопив двері», — розповіли у відомстві.

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Вогнеборцям довелось зрізали грати і через вікно дістати всю родину — п’ятеро дітей від десяти до року та двох 34-річних дорослих.

Як розповіли сусіди, викликаючи рятувальну службу вони не знали, що в будинку є люди, бо родина виїжджала на захід країни і тільки декілька днів, як повернулася.

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Раніше ми писали про пожежу в одному зі столичних торгівельних центрів, звідки довелося евакуювати відвідувачів.

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