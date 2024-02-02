«Здавав» українців на російських блокпостах: на Миколаївщині затримано поплічника окупантів

Служба безпеки викрила ще одного зрадника, який співпрацював з росіянами під час окупації частини Миколаївської області.

За даними спецслужби, фігурантом виявився мешканець Снігурівщини. Після її захоплення він допомагав загарбникам перевіряти місцевих жителів, які намагалися виїхати на підконтрольну Україні територію.

ВІДЕО ДНЯ

Для цього зловмисник добровільно зголосився «чергувати» на російських блокпостах, що були розташовані на виїздах з населеного пункту.

Там він зі зброєю в руках зупиняв автомобілі українців та відбирав у них мобільні телефони, паспорти та інші документи для «перевірки».

РЕКЛАМА

Потім фігурант виводив людей з авто і пропонував їм залишитись на окупованій частині регіону та співпрацювати з рашистами.

Також загарбники «конфісковували» транспортні засоби, гроші та інші особисті речі потерпілих.

РЕКЛАМА

Коли росіяни тікали на лівобережжя Херсонщини, вони з собою не взяли цього зрадника.

Тривалий час зловмисник переховувався від правосуддя на території регіону. Для цього намагався бути «непомітним» та періодично змінював адреси проживання.

РЕКЛАМА

Але співробітники СБУ все ж таки розшукали його і затримали у ході стабілізаційних заходів на деокупованій території області.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111−2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала агента фсб, який намагався влаштуватися на оборонний завод у Києві.

113

Читайте нас у Facebook та Instagram