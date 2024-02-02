Нічого не можуть вдіяти: Данилко пояснив, чому керівництво рф «бісить» Сердючка

Артист Андрій Данилко, який не так давно відзначив 50-річчя, прокоментував довічну заборону в'їжджати до ОАЕ, про яку нещодавно довідалися ЗМІ.

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Підтвердження заборони артист отримав з власних джерел, повідомили у його пресслужбі.

Таке рішення влада Еміратів буцімто ухвалила після виступу Данилка на корпоративі в Дубаї в 2022-му році, під час якого він висловлював свою проукраїнську позицію, а причиною заборони назвали «розпалювання міжнаціональної ворожнечі».

«Треба розуміти, що це не робиться за бажанням влади Еміратів — це робиться за вказівкою російської верхівки. Це абсолютно точно особиста помста», — заявив Андрій.

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У артиста запевнили, що «не ОАЕ єдиними». Сердючка не засмучується і готується й надалі збирати повні зали по всьому світу, підтримувати Україну та троллити російських пропагандистів.

«Чому їх так бісить Сердючка? Тому що вона їх висміює. Їх дратує, що ми збираємо повні зали та публічно з них сміємося. А тим часом пісні Сердючки й досі лунають на новорічних вечірках по всій росії. І вони нічого не можуть з цим вдіяти, тому й лютують, вдаються до такої дрібної помсти», — зауважив він.

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Також Данилко уточнив, виступав він у Дубаї не на корпоративі, а на концерті, куди могли прийти всі охочі. А ще, що цікаво, офіційна причина довічної заборони на його перетин кордону ОАЕ начебто не вказана у жодному документі.

Нагадаємо, у 2022 році Андрію Данилку заборонили в'їзд до росії строком на 50 років. Відомо, що зазвичай Сердючка під час своїх виступів вигукує фразу «путін, щоб ти здох», яка дуже дратує росіян. Щодо заборони, то артиста засмутило тільки те, що тепер він не зможе побувати на похороні володимира путіна.

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