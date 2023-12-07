«Така любов була»: Надя Дорофєєва зізналась, чи спілкується з Дантесом

Популярна співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно побувала на Донеччині, випустила нову пісню «Хай пишуть». За словами співачки, вона створила її разом з продюсером Іваном Клименко та чоловіком Михайлом Кацуріним. А присвятила — всім хейтерам. У кліпі використані цитати з соціальних мереж на адресу Дорофєєвої.

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«Коли ми створювали пісню, то надихалися коментарями та статтями, які про мене, і не тільки, пишуть, — сказала Надя у етері „Сніданку з 1+1“. — На мене дійсно впливають ці коментарі. Артисти, які кажуть, що вони не звертають уваги на хейт — брешуть».

Ведучий ранкового шоу Руслан Сенічкін поцікавився у Дорофєєвої, чи співчуває вона своїм колегам, які також піддаються хейту. Особливо Потапу та її колишньому чоловіку Дантесу.

«Мені боляче завжди, коли людині важко, навіть, якщо вона цього не показує, — відповіла Надя. — Я давно вже не спілкувалася з Потапом. Іноді ми можемо один одному скинути якусь пісню».

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«А з Дантесом спілкуєтеся?» — уточнив Руслан.

«Ні», — відповіла Дорофєєва, яка виглядала дуже засмученою цим питанням.

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«Така любов, така любов… була», — з подихом прокоментував розгубленість співачки Сенічкін.

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Нагадаємо, зіркова пара Дантес та Дорофєєва розійшлися перед великою війною після шести років шлюбу.

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