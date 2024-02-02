На Київ насувається негода: жителів столиці попередили про сильний вітер і мокрий сніг

Удень в суботу, 3 лютого, в Києві посиляться пориви вітру — до 15−20 метрів за секунду, що відповідає І рівню небезпеки. На додачу синоптики прогнозують хмарність, мокрий сніг із переходом у дощ, зазначають у Київській міській адміністрації.

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Температура вночі очікується на рівні близько 0°, вдень — 4−6° тепла.

Традиційно містян закликають під час сильного вітру:

щільно зачиняти вікна;

прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки — телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду», а коли падіння дерев і гілок загрожує життю, — до рятувальників.

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Також варто своєчасно повідомляти відповідні служби про несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків.

Нагадаємо, що причиною погодних негараздів є циклон із Балтики, який пануватиме на території України до 4 лютого 2024 року.

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