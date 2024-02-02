Намагалася перебігти проспект зі жвавим автомобільним рухом: в Києві під колесами авто загинула 15-річна дівчина

Ввечері 1 лютого в Києві, на проспекті Академіка Глушкова, трапилась дорожня аварія, жертвою якої стала дівчинка-підліток.

Про це повідомили в Київській міській прокуратурі.

ВІДЕО ДНЯ

За даними з камер відеофіксації, постраждала намагалася перебігти проспект зі жвавим автомобільним рухом, внаслідок чого її збив автомобіль Nissan Qashquai.

Втім за результатами освідування водія на стан сп'яніння приладом «Драгер», відповідних ознак виявлено не було.

РЕКЛАМА

«Свідчення очевидців та результати огляду місця події, неподалік від якого є підземний пішохідний перехід, попередньо вказують на ймовірне недотримання правил дорожнього руху пішоходом», — зазначають у прокуратурі.

Досудове розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого (частина 2 статті 286 Кримінального кодексу). В ході розслідування після проведення необхідних експертиз буде встановлено причини і умови, що призвели до дорожньо-транспортної пригоди і загибелі дитини.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що під Києвом п'яний водій днями мало не задавив поліцейського, який його ловив.

Фото t. me/kyiv_pro_office/

РЕКЛАМА

401

Читайте нас у Facebook та Instagram