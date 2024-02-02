Поліграф-шоу: Олександр Лієв з Міноборони знайшов, як довести свою невинуватість
Головний фігурант справи про заволодіння 1,5 млрд грн на закупівлі боєприпасів Олександр Лієв, який донедавна очолював департамент Міноборони з військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки, вирішив вдатися до публічного проходження поліграфу.
За словами Лієва, так він хоче довести свою чесність і невинуватість.
Для цього підозрюваний звернувся до Всеукраїнської асоціації поліграфологів, де підтвердили готовність щодо проведення психофізіологічного дослідження їхніми фахівцями.
«Я запрошую усіх представників медіа, яким ще цікава правда, долучитися», — заявив Лієв, опублікувавши у Facebook форму для акредитації представників ЗМІ.
Попередньо процедуру призначено на 5 лютого.
Під час проходження поліграфу Лієв готовий відповісти на 7 головних питань у справі: чи отримував він неправомірну вигоду, чи мав змову з керівниками «Львівського арсеналу», чи мав намір виїхати за межі України для переховування від слідства та ін.
А тим часом кадрові чистки в оборонному відомстві тривають — як стало відомо, міністр Рустем Умєров відсторонив від виконання обов'язків т.в.о директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Тоомаса Нахкура.