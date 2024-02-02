37.60 / 38.14 40.93 / 41.64
Київ: +3
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Справа про розкрадання 1,5 млрд грн: Умєров відсторонив керівника одного з департаметів Міноборони

15:50 2 лютого 2024
Міністерство оборони України

В Міністерстві оборони тривають кадрові чистки після викриття розкрадання майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

За повідомленням відомства, 1 лютого міністр оборони Рустем Умєров за клопотанням заступника міністра, генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка відсторонив від виконання службових обов'язків т.в.о директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Тоомаса Нахкура.

Підозру йому вручили 27 січня 2024 року після низки обшуків у колишнього та чинного чиновників Міноборони та менеджерів «Львівського арсеналу».

Одним з фігурантів справи є скандально відомий Олександр Лієв, якого намагався взяти на поруки відомий телеведучий Олександр Педан.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
157

Читайте нас у Facebook та Instagram

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сергій Лазановський та лідер Greenjolly Роман Калин

«Мурахи тілом»: переможець «Голосу країни» переспівав легендарну пісню

бабаки

Дівам — сильна енергетика, Стрільцям — заохочення начальства, Водоліям — успіх у переговорах: гороскоп на День симпатичного бабака

Олександр Педан в суді

«Скільки коштує совість?»: телеведучого Педана захейтили через намагання допомогти корупціонеру

Гороскоп

Починається біла смуга: три знаки зодіаку можуть розраховувати на подарунки долі у лютому-2024

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту