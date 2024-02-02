Справа про розкрадання 1,5 млрд грн: Умєров відсторонив керівника одного з департаметів Міноборони

В Міністерстві оборони тривають кадрові чистки після викриття розкрадання майже 1,5 мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

За повідомленням відомства, 1 лютого міністр оборони Рустем Умєров за клопотанням заступника міністра, генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка відсторонив від виконання службових обов'язків т.в.о директора Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони Тоомаса Нахкура.

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Підозру йому вручили 27 січня 2024 року після низки обшуків у колишнього та чинного чиновників Міноборони та менеджерів «Львівського арсеналу».

Одним з фігурантів справи є скандально відомий Олександр Лієв, якого намагався взяти на поруки відомий телеведучий Олександр Педан.

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