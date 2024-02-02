Дуже велика різниця у віці: екс-«віагрянка» Тарасова розповіла про свою роль у розлученні Брежневої і Меладзе

Восени 2023-го офіційно підтвердилося те, про що активно ходили чутки довгий час: Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе розлучилися. Жодна зі сторін коментувати подію не стала: продюсер уже давно пішов у тінь, а сама співачка лише згадала про розлучення у своєму новому альбомі.

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Шанувальники припустили, що не обійшлося без третіх осіб, і звинуватили у всьому екс-солістку «ВІА Гри» Софію Тарасову.

На їхню думку, саме з нею Меладзе закрутив роман і, як наслідок, розлучився із дружиною. Напередодні Тарасова вирішила прокоментувати стосунки із Костянтином.

В інтерв'ю YouTube-каналу Natalie Newt Door Софія не без гумору наголосила, що приводом для чуток стала спільна пісня з продюсером, яка вийшла напередодні заяви Брежнєвої. Користувачі дивувалися, чому для дуету Меладзе обрав саме Тарасову, а не інших солісток гурту. На думку співачки, повірити в її талант хейтерам та простим спостерігачам було складно, а тому вони одразу вирішили — уся справа у їхньому романі. Насправді нічого, крім творчості, музикантів не пов'язує. Тим більше, між ними величезна різниця у віці.

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«Я не знаю, наскільки треба бути божевільною людиною, щоб вірити в те, що з нашою різницею у віці можлива якась романтична історія. Для мене він неймовірно талановитий і геніальний композитор і людина, з якою мені пощастило працювати. А коли всі опускають ось так… Ну тому що коли людина недалека, єдине виправдання, яке вона може знайти, — це те, що чи то за гроші все, чи через ліжко у нас…», — сказала вона, начебто знявши всі підозри своєї вини щодо розлучення зіркового композитора.

Фрагмент шоу розмістив у своєму Telegram-каналі оглядач шоубізнесу Євген Беспалов.

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Також він зробив невеликий коментар до відео. Зокрема, про слова солістки: «У нас в країні звикли, що все за гроші або через ліжко».

«Запитання: Яку країну Софія вважає своєю? Народилася і виросла у Києві, але паспорт російський, про війну принципово мовчить», — написав оглядач у пості.

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А оскільки питання в більшій мірі риторичне, то Євген робить висновок: «Ждуни-мовчуни повертаються до інформаційного простору, як пацюки».

Нагадаємо, що напередодні Дня бабака Віра Брежнева презентувала свою нову пісню «Такі ми люди».

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