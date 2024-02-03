Слова Залужного «роздратували» Зеленського: що про це стало відомо Bloomberg

Коли журнал The Economist опублікував статтю Валерія Залужного про те, що бойові дії «зайшли в глухий кут», напруга між Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ посилилися. Про це повідомило агентство Bloomberg 2 лютого.

ВІДЕО ДНЯ

«Це, безумовно, роздратувало Зеленського, який є дуже чутливим, коли йдеться про критику перебігу війни, і може навіть вбачати в ній загрозу своєму лідерству, вважають європейські дипломати, які говорили на умовах анонімності, — йдеться у публікації. — За словами дипломатів, в останні місяці президент перебуває під особливим тиском. Ситуація могла погіршитися через зміну громадської думки в Україні. Хоча популярність Зеленського почала падати з затягуванням війни, підтримка його генерала залишається захмарною — 88% українців довіряють Залужному, згідно з грудневим опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, тоді як 62% довіряють Зеленському».

Видання нагадує: після деокупації Київщини ЗСУ відвоювали значні території на півночі та півдні країни. Але надії на другий контрнаступ у 2023 році не виправдалися, «оскільки війська Залужного наштовхнулися на глибоку російську оборону, підтриману безпілотниками, які обмежували вплив їхніх танків, що постачалися із Заходу».

«Такі невдачі незмінно викликають напруженість у відносинах між політиками та генералами — по інший бік фронту російські втрати підштовхнули лідера групи найманців „Вагнер“ євгена пригожина до заколоту влітку минулого року. Невдалі спроби України прорвати російську лінію фронту восени створили напруженість у відносинах із західними союзниками, які надали військам Залужного військову техніку на мільярди доларів. США хотіли, щоб українці зосередили свою вогневу міць на одній ділянці, щоб максимізувати шанси на прорив, навіть якщо це означало б більше жертв. Замість цього Залужний і Зеленський розділили свої сили між східним фронтом і півднем».

РЕКЛАМА

Невдалий контрнаступ, йдеться у публікації, також створив напруженість у відносинах між двома українськими лідерами, і вони вийшли назовні в листопаді після публікації Залужного у The Economist, в якій генерал проаналізував хід бойових дій і назвав помилки. Це викликало докір з боку президента, який наполягав на тому, що Україна все ще може досягти прориву.

Останнім часом Залужний дедалі частіше закликає до нової хвилі призову, щоб поповнити лави армії, середній вік якої перевищив 40 років. А деякі підрозділи воюють без перерви вже майже два роки. У четвер, 1 лютого, генерал опублікував статтю на сайті CNN, в якій розкритикував уряд за те, що він стримує оборонну промисловість бюрократією і затримками з набором нових солдатів.

«Це лише загострює дилему для Володимира Зеленського, коли він обмірковує свій наступний крок, — пишуть автори статті. — І це додає тривоги мільйонам українців, які очікують, як буде вирішена ця суперечка».

РЕКЛАМА

Нагадаємо, Зеленський пропонував головкому піти у відставку, але той відмовився.

А видання The Washington Post нещодавно повідомило, що Україна інформувала США про рішення звільнити Залужного, ірозповіло, яЯк на це відреагували у Білому домі.

РЕКЛАМА

1387

Читайте нас у Facebook