Зеленський пропонував Залужному піти у відставку, але той відмовився, — ЗМІ

Напередодні увечорі соцмережами та в масмедіа активно росходилася інформація щодо можливого звільнення президентом Володимиром Зеленським Головкома ЗСУ Валерія Залужного. Називався навіть можливий наступник Головкома — очільник ГУР МО Кирило Буданов. Втім, інформація врешті решт не підтвердилася, але розмова з цього приводу, схоже, таки відбулася.

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Про це пише ZN.UA, посилаючись на джерела в Офісі президента та в оточенні самого Залужного. Стверджується, що Головкому було запропоновано написати рапорт на звільнення, але жодних значних посад йому не пропонуали.

Джерела стверджують, що у відповідь на пропозицію написати рапорт Валерій Залужний відповів, що зміна Головкома — право Верховного головнокомандувача вирішувати, з ким йому працювати. Але сам він цього не робитиме. Жодних суттєвих посад Залужному не пропонували — йшлося лише про статус помічника чи радника.

Також джерела видання підтверджують, що потенційна відставка чинного Головкома ЗСУ, яку поки що не оформили президентським указом, є лише першою ланкою в ланцюжку кадрових змін у командуванні Збройними Силами України та політичному керівництві країни.

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Сам Залужний нічого не коментував, лише виклав у соцмережі спільну фотку з начальником Генштабу Сергієм Шапталою.

Фото зі сторінки В.Залужного

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Нагадаємо, що у своєму вечірньому відеозверненні Зеленський жодним чином не згадував ситуацію з Залужним. Про те, що інформація про звільнення Головкома не відповідає дійсності, журналістам розповідав прессекретар президента Сергій Нікіфоров.

Фото зі сторінки Валерія Залужного

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