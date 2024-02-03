Уряд України інформував Білий дім про те, що президент Володимир Зеленський вирішив звільнити головнокомандувача, генерала Валерія Залужного, що може стати наймасштабнішою кадровою перестановкою за весь час війни. Як пише видання The Washington Post, про це повідомили два співрозмовники, знайомі з ходом дискусії.

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У публікації йдеться про те, що чиновники Білого дому «не підтримали й не заперечували проти такого важливого рішення», але визнали його як суверенний вибір президента. Сам Володимир Зеленський ще не видав офіційного указу про відставку Залужного, і невідомо, коли це може статися. Завчасне поінформування Вашингтону відображає впливову роль Сполучених Штатів як найпотужнішого військового та політичного прихильника України. Також воно надало Білому дому можливість закликати президента України переглянути це ключове рішення.

Звільнення Валерія Залужного, однієї з найпопулярніших фігур в українському суспільстві, може вплинути на моральний дух військ і похитнути довіру західних донорів в момент, коли українські військові намагаються відбитися від наступу російських військ, впевнені автори публікації. Йдеться про те, що головнокомандувач і Зеленський зіткнулися через розбіжності у стратегіях подолання невдач на полі бою, оскільки війна триває вже третій рік.

«Сприйняття розколу у верхах в Києві не є корисним для України, але уряд США не повинен бути втягнутий в це», — сказав Стівен Пайфер, експерт з питань Східної Європи зі Стенфордського університету і колишній посол США в Україні.

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Аліна Полякова, президентка Центру аналізу європейської політики, додала, що Зеленський «має право вирішувати так, як він вважає за потрібне».

The Washington Post нагадує: недовіра між Зеленським і Залужним зростала з роками, частково через те, що президент підозрював генерала в приховуванні політичних амбіцій, а також через розбіжності з ключових військових питань, зокрема через прохання Залужного мобілізувати близько 500 тисяч нових солдатів.

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«На напруженій зустрічі Валерій Залужний стверджував, що новобранці необхідні для досягнення перемог на полі бою в умовах переважаючої вогневої потужності та чисельності російських військ. За його словами, Україні також потрібно готуватися до втрат особового складу, які, як очікується, будуть порівнянними з торішніми», — йдеться в статті.

А Володимир Зеленський відмовився від такої кількості призовників частково тому, що Україні не вистачає грошей, щоб виплачувати їм зарплату без значного підвищення податків для своїх громадян.

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«Президент не вважає, що ця масова мобілізація чоловіків у віці від 18 до 27 років є бажаною або виправданою на даному етапі», — сказало джерело, близьке до Зеленського.

Під час зустрічі Зеленський сказав Залужному, що його звільняють, повідомив високопоставлений український чиновник.

29 січня прессекретар президента Сергій Нікіфоров заперечив, що Зеленський звільнив Залужного, але з того часу він не відповідав на запити про коментарі.

1 лютого Валерій Залужний опублікував колонку на сайті CNN, в якій стверджував, що український уряд не зміг мобілізувати достатню кількість військ, і закликав до модернізації високотехнологічного військового потенціалу країни.

Одним з можливих кандидатів замість Валерія Залужного є голова військової розвідки України, генерал-лейтенант Кирило Буданов. 38-річний генерал має досвід роботи в спецпідрозділах.

«Але неясно, чи хоче він отримати цю посаду, — сказала виданню співрозмовниця, знайома з цим питанням. — Він любить свою роботу і, можливо, захоче продовжувати просто підривати щось у росії».

Інший варіант — Олександр Сирський, нинішній командувач Сухопутних військ. 58-річний Олександр Сирський очолив оборону Києва в перший місяць війни, а потім організував успішний контрнаступ на північному сході Харківської області восени 2022 року. Але серед рядових солдатів, пише видання, Сирський користується особливою неприязню, оскільки багато хто вважає його командиром радянського зразка, який занадто довго тримав війська під вогнем у місті Бахмут, коли Україна повинна була відступити.

«Хто б не замінив Залужного, це може не покласти край публічним суперечкам між генералом і президентом, і він залишиться популярною фігурою в Україні, — сказала Анжела Стент, експертка з питань росії та колишня співробітниця американської розвідки. — Незрозуміло, як це вплине на військові показники України. Це буде залежати від того, хто прийде йому на зміну, як його наступник сприйматиметься рештою військових і наскільки ефективним буде його наступник на полі бою».

Днями Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Залужний оприлюднив нову стратегію перемоги над агресором.

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