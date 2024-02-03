Дуда оскандалився заявою про Крим: що сказав президент Польщі, викликавши обурення МЗС України

Посол України у Польщі Василь Зварич виступив із заявою щодо неодмінної деокупації Криму після неоднозначних слів польського президента Анджея Дуди, який поставив під сумнів повернення півострова під контроль Києва, пише «Європейська правда».

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Реакція посла з’явилась після того, як у польських ЗМІ стали поширювати заяву Анджея Дуди в інтерв’ю Kanal Zero.

«Сьогодні росія намагається перемогти в Україні. Я скажу так: якщо росія збереже території України, то фактично це буде перемога росії і тоді ймовірність нового нападу з боку росії буде дуже високою», — оцінив Анджей Дуда.

У відповідь на питання про Крим, Дуда відповів, що не знає, чи отримає його Україна його назад.

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«Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ», — заявив він.

За словами Дуди, Крим — «особливе місце, в тому числі з історичних причин».

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«Тому що насправді, якщо ми подивимося історично, він довший час був у руках росії», — сказав Анджей Дуда.

Посол України Василь Зварич заявив, що «Крим — це Україна: так є і так буде».

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«Міжнародне право — основа. Тимчасова окупація Криму росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму — наше спільне з вільним світом завдання і обов'язок. Ми зробимо це беззаперечно. Ми віримо і діємо разом», — наголосив глава українського посольства у Варшаві.

Пізніше Дуда уточнив свою позицію у Twitter (Х).

«Мої дії та позиція щодо жорстокої агресії росії проти України були і є чіткими з першого дня: росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом», — написав він.

Дуда наголосив, що російська агресія проти України та окупація міжнародно визнаних українських територій, включно з Кримом, є злочином.

«Ця війна не може закінчитися перемогою росії. Російський імперіалізм має бути зупинений, розгромлений і заблокований на майбутнє. Україна повинна перемогти, тому що цю війну повинен виграти вільний світ. Ми всі стоїмо пліч-о-пліч з вільною, суверенною та незалежною Україною проти агресії та жорстокого імперіалізму!» — наголосив президент Польщі.

Як писали «ФАКТИ», минулого року українські спецпризначенці десантувались на території окупованого Кримського півострова та нанесли вогневе ураження окупантам.

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