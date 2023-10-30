Поєдинок за титул абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі між чемпіоном WBO, WBA й IBF українцем Олександром Усиком та володарем поясу WBC британцем Тайсоном Ф'юрі не пройде 23 грудня, як анонсувалося раніше.

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Незважаючи на оголошену офіційно дату, довгоочікуваний суперфайт знову переноситься, і «винний» у цьому виставковий бій Циганського короля з Френсісом Нганну, під час якого британець побував у нокдауні.

«Бій з Усиком не відбудеться в грудні, оскільки Тайсон не буде готовий битися до цього часу, — наводить слова промоутера британця Френка Уоррена YouTube-канал Boxing King Media. — Адже він отримав набагато важчий поєдинок у протистоянні з Нганну, ніж передбачалося, і йому потрібен час, щоб відновитися. А також час на новий тренувальний табір. Якщо провести бій у грудні, то він матиме лише п'ять-шість тижнів на підготовку. Тож однозначно у грудні цього бою не буде».

Зазначимо, що до бою з Нганну, в якому передбачалася легка «прогулянка» для Ф'юрі, команда британця та сам боксер заявляли скрізь, що об'єднавчий поєдинок з Усиком має відбутися 23 грудня, згідно з підписаним контрактом, а якщо домовленість буде порушена, то загрожували українцю судом. А тепер ось як повернулося все…

Tyson Fury перед його боротьбою з Ngannou «Usyk has to fight me in Dec, я не маю на честі. Він signed the contract, so if he ні, не breached contract and he gets sued» (@SkySportsBoxing)



Oleksandr Usyk after Fury Ngannou «Ви маєте договір, що хотіли б боротися… pic.twitter.com/uwKaCo7Xub РЕКЛАМА October 29, 2023

До речі, незважаючи на численні обурені коментарі з приводу того, що Ф'юрі незаслужено присудили перемогу в поєдинку з Нганну, Усик погоджується з рішенням суддів. «Я нарахував 7:3 за раундами на користь Тайсона. Це з урахуванням нокдауну», — поділився українець, який був присутній на бою в Ер-Ріяді, із джерелом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик зустрівся з Ф'юрі в Саудівській Аравії та підняв на руки свого майбутнього суперника.

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