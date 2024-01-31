Почав робити сукні з поясами: стиліст розповів, як допоміг Аллі Пугачовій сильно схуднути

Попри розпочату проти України війну, в рф намагаються робити вигляд, що нічого не відбувається, що все «як завжди», і на початку лютого навіть планують запустити чергове розважальне шоу. Одним з його суддів стане гуру шоу-бізнесу країни-агресора — режисер понад трьохсот кліпів топових зірок, ексстилист Алли Пугачової з 15-річним стажем, а також співак Алішер.

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В інтерв'ю виданню PROZVEZD він розповів про шоубіз на болотах, у тому числі, й про співпрацю з Примадонною.

За словами Алішера, вони познайомилися на зйомках одного з кліпів. На той час чоловік вже попрацював з усім її оточенням: зняв кліпи Кіркорову, Христині Орбакайте та багатьом іншим

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«Усі знали, що є такий Алішер — режисер та стиліст. Алла Борисівна сама запропонувала мені спробувати її одягнути», — розповідає фахівець.

Алішер розповів, що коли приходив до співачки додому, то бачив її гардероб. Там були суцільні балахони.

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«Алла Борисівна була тоді жінкою у тілі, і їй навіть для звичайного життя було важко підібрати стильний одяг у магазині. Їй не було в чому піти погуляти, весь одяг був концертний. Тоді я запропонував їй продумати і її повсякденний стиль», — розповідає стиліст.

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Тому курс на схуднення Алішер почав з того, що змусив співачку носити сукні з поясами, і поступово їх звужував, мотивуючи Аллу Борисівну скинути вагу.

«Ми зрозуміли, що їй іде ляльковий стиль. І дійшло до того, що на „Різдвяні зустрічі“ я їй зробив вбрання повністю без балахонів, вона постала зовсім в іншому образі. А потім вона ще більше почала худнути і вже змогла одягатися в бутіках. Так я втратив клієнта в її обличчі», — сміється Алішер.

Для демонстрації своїх слів стиліст показав два кліпи, різниця між якими в 20 років.

Перший знято в 1998 році.

А другий — вже після того, як артистка змогла пройти «курс схуднення» — у 2018 році.

Видно, що зараз артистка дійсно виглядає значно молодшою після схуднення. Це відмічають не тільки її фанати, а й її недруги.

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