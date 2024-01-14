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Суспільство та люди

Трюк із ганчіркою: водіїв попередили про нову хитру аферу

14:45 14 січня 2024
Авто

Досвідчені автомобілісти, які раніше розповіли про автомобілі, у яких найлегше скрутити пробіг, повідомили також про нову схему шахрайства з використанням намотаної на дзеркало авто ганчірки, пише dexpens.com.

Отже, маємо досить незвичайний пейзаж: особистий і гаряче улюблений автомобіль стоїть у тому самому місці, де вчора ввечері його й залишили, цілим та неушкодженим, але на дзеркалі заднього виду кимось і навіщось накручено стару футболку або інший продукт текстильної промисловості. Намотаний міцно, однією рукою не зняти, тож найлогічнішим дійством буде завести мотор, а поки той прогрівається, видалити «дитячу витівку». Однак цей крок буде великою помилкою.

Ганчір'я на дзеркало прив'язали не пустотливі підлітки, а цілком дорослі індивідууми, які спостерігають за авто і з нетерпінням чекають, щоб водій вийшов з машини, залишивши там сумку з телефоном, усіма документами і гаманцем, і захоплено почав розмотувати «посилку».

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Але ж стоячи біля машини, та ще й заведеної, центральний замок-то не закрити! Злодіям це прекрасно відомо, тож крадіжка не змусить себе чекати. Шляхи відступу теж розвідані, наздогнати навряд чи вийде, як і впізнати.

Коротше кажучи, побачивши на дзеркалі заднього виду своєї «ластівки» такий «артефакт», потрібно спокійно сісти в машину, завести мотор і так само мирно від'їхати від місця стоянки на кілька кварталів, після чого не дуже поспішаючи і сніг почистити, і ганчірку зняти.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як українців обманюють при ремонті в автосервісах.

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