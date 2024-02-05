«Не все так однозначно»: у Кривому Розі підліток помер після візиту до стоматолога

В Україні, де нещодавно жінка померла в кабінеті стоматолога, у Кривому Розі помер 14-річний хлопчик. Напередодні дитина повернулася з кабінету стоматолога. Про це повідомила речниця поліції міста Ангеліна Крадожон, інформує Суспільне.

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За її словами, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 140 Кримінального кодексу України. Лікарю може загрожувати до двох років позбавлення волі.

У лікарні розповіли, що хлопчик звернувся до стоматології з болем у зубі. Кажуть, лікарі діяли за процедурою, зуб дитині видалили.

«Допомога надана в повному обсязі відповідно до наших нормативних документів, документів. Лікар зобов'язаний був надати цю медичну допомогу і після надання медичної допомоги цей пацієнт був відпущений додому. З ним присутні були його родичі. І потім, через якийсь час цей пацієнт у зв'язку з погіршенням стану був госпіталізований», — розповіла директорка лікарні Олена.

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Вона зазначила, що після лікування зуба дитину відпустили додому.

«На сьогодні, при тому, як розгорталися події, можемо говорити про різні моменти, складові медичні, тому що не все так однозначно. Але є запитання до самого перебігу захворювання. Буду говорити, що це ускладнення, саме цієї маніпуляції неможливо. Відповіді на всі запитання може дати тільки експертна комісія. Експертиза буде», — розповіла вона.

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Як писали «ФАКТИ», у грудні минулого року у Львові хлопчик під час видалення молочних зубів впав у кому і згодом помер.

Фото: Суспільне Дніпро

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