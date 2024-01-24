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Ще одна «зубна» смерть: на Рівненщині жінка померла у кабінеті стоматолога

19:38 24 січня 2024
Кабінет стоматолога

В Україні, де нещодавно під час лікування зубів загинула дитина, сталася ще одна смерть в кабінеті стоматолога. 19 січня близько 18:40 від медиків швидкої надійшло повідомлення, що під час візиту до приватної стоматологічної клініки в місті Здолбунів померла 50-річна жінка. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Рівненській області.

«Попередньо поліцейські з’ясували, що жителька села Здовбиця лікувала зуби з використанням седації. Після введення препаратів у неї зупинилося дихання: медики намагалися провести реанімаційні заходи, утім вони не дали результату. На жаль, жінка померла. Під час огляду місця події слідчо-оперативна група вилучила речові докази, які мають значення у справі», — йдеться у повідомленні.

За фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником слідчі ВП № 6 (м. Здолбунів) Рівненського РУП розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України. У рамках кримінального провадження призначено ряд експертиз, зокрема судово-медичну, яка встановить причину смерті 50-річної жительки Здовбиці.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що лікарка-стоматологиня із Рівного знущалася над дітьми.

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Фото: pixabay.com

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