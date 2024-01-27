«Є відео з операційної. Поки не можу знайти сили подивитися його»: батько малюка, який помер після видалення зубів, розповів подробиці трагедії

П'ятирічна дитина впала в кому під час видалення молочних зубів , а через 36 днів померла, не приходячи до тями. Цей шокуючий випадок трапився у приватній стоматологічній клініці у Львові. Хлопчику видаляли два зуби під загальним наркозом. Батькам дитини сказали, що під час процедури у нього сталася зупинка серця, причина якої невідома. Подробиці цього страшного інциденту «ФАКТАМ» розповів батько загиблого Велеса Віктор Пашник.

«Лікарі не дають шансу нашому синові на життя, адже всі органи потроху відмирають»

Про трагедію, яка сталася у їхній родині, Віктор Пашник уперше повідомив на своїй сторінці у Facebook 28 грудня. У той момент маленький Велес був ще живий, але перебував у стані коми, і прогнози лікарів були невтішні.

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«21 добу наш неймовірний синочок у комі. Йому констатовано смерть мозку через неналежне видалення молочних зубів… Наше з дружиною життя розділилось на до і після того злощасного дня, 8 грудня, коли Маріанна з сином Велесом пішли до клініки ТОВ «ОРІ ГРУП» (Ori-Dent), аби видалити два молочні зубчики… Працівники стоматологічного центру запропонували провести оперативне втручання з видалення молочних зубів під загальною анестезією.

У день оперативного втручання дитина дуже протестувала в операційній і не давала вдягнути маску, ніби відчуваючи наближення трагедії… Лікар-анестезіолог на очах дружини силоміць одягала синові маску. Дружина попросила припинити це, але анестезіолог не послухала і продовжувала притискати маску, після чого він заснув. За деякий час після початку операції дружина почула метушню в операційній, туди почали збігатися медичні працівники, приблизно через 20 хвилин приїхали дві бригади невідкладної допомоги. До дружини вийшов медичний директор ТОВ «ОРІ ГРУП», який повідомив, що під час операції в дитини сталася зупинка серця, яке лікарям вдалося запустити, і що дитину переводять в реанімаційне відділення ВП «Лікарня святого Миколая» КНП «ТМО № 1 м. Львова».

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Вже від лікуючого лікаря ВАІТ ВП «Лікарня святого Миколая» ми дізналися, що ситуація критична і що син перебуває у важкому стані. Лікарі ВП «Лікарня святого Миколая» повідомили, що під час стоматологічної операції в нашого сина була клінічна смерть і лікарі надто довго проводили реанімаційні заходи, що призвело до тяжкого стану дитини. Після чергового обстеження лікуючий лікар повідомив, що мозок дитини мертвий і його життя підтримують лише апарати… Лікарі не дають жодного шансу нашому синові на життя, адже всі органи потроху відмирають…

Для нас і досі не зрозуміло, що треба було робити в операційній зі здоровою дитиною, щоб зараз він був в комі без шансів на життя. Коли заходимо в реанімацію і бачимо це безпомічне маленьке тільце, яке ще тримається за життя, що висить на волосинці, наше життя зупиняється. І серце розривається, що ми безпорадні допомогти нашому Сонечку… Вдома Велеса чекають дві сестрички, і ми не знаємо, як маємо їм дивитись в очі і як пояснити, що можливо він ніколи не повернеться додому…"

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За словами батька хлопчика Віктора Пашника, попри всі медичні висновки та прогнози, рідні до останнього сподівалися на диво

13 січня маленький Велес помер, не приходячи до тями.

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— Весь цей час, починаючи з 8 грудня, син перебував у комі, — розповів «ФАКТАМ» Віктор Пашник. — Вранці 9 грудня лікарі хотіли вивести його із цього стану, але зрозуміли, що мозок Велеса помер. Коли нам про це повідомили, ми не повірили. А як можна в таке повірити? Ми привели дитину вирвати два молочні зуби. І тут нам фактично кажуть, що дитина померла. Попри всі медичні висновки та прогнози, ми до останнього сподівалися на диво…

Велес був здоровою активною дитиною, у нього не було хронічних захворювань чи будь-яких інших проблем зі здоров'ям. Тільки ось зуби. Сина турбував зубний біль, і лікарі сказали, що два зуби треба видалити. Ми й не знали, що такі процедури робляться під загальним наркозом. Але, як я тепер зрозумів, це зараз поширена практика: якщо дитина маленька, і вередує, лікарі вважають за краще вмовити батьків на загальний наркоз — і зробити все максимально швидко, без необхідності возитися з дитиною, умовляючи її «відкривати ротик». Саме так було й у нашому випадку. Ми ходили до клініки кілька разів. Перші три рази Велес відмовився відкривати ротика. На четвертий відкрив, стоматолог змогла провести огляд. Підозрюю, що тоді вона могла вирвати хоча б один зуб, але не зробила цього. Нас запевнили, що видалення зуба під загальним наркозом є абсолютно безпечним — мовляв, це стандартна практика. І ми повірили лікарям…

"Велес був здоровою активною дитиною, у нього не було хронічних діагнозів чи будь-яких інших проблем зі здоров'ям. Тільки ось зуби", - розповідає Віктор

— Перед процедурою Велеса обстежили, — продовжує батько хлопчика. — Ехокардіографія серця, загальний аналіз крові, рентген. Усі показники були в нормі, й видалення зуба було призначено на 8 грудня. Коли син був у комі, я побачив на його руці сліди, які, очевидно, свідчать про те, що йому робили пробу на наркоз. Причину зупинки серця під час операції ми досі не знаємо. Можливо, щось проясниться після того, як буде проведено всі судово-медичні експертизи.

«Стоматологи викликали „швидку“, потім скасували виклик. Потім викликали „швидку“ ще раз»

— За однією з версій, у сина міг статися бронхоспазм, — продовжує Віктор Пашник. — Але тут ще питання у тому, як було проведено реанімаційні заходи. Знайомий стоматолог, з яким я обговорював цю ситуацію після смерті сина, сказав, що при бронхоспазмі реанімаційні заходи зазвичай займають 20−40 секунд. У випадку нашого сина все було інакше. Через таємницю слідства я поки що не можу розголошувати всі подробиці. Скажу тільки, що маю всі підстави вважати, що реанімаційні заходи були проведені неправильно — що й призвело до таких страшних наслідків, як кома та смерть мозку. У матеріалах справи є відео з операційної. Його дивилась наш адвокат. Я поки що не можу знайти на це сили…

Після реанімаційних заходів у стоматологічній клініці, під час яких явно щось пішло не так, сина перевезли до лікарні Святого Миколая. Але з моменту зупинки серця до госпіталізації Велеса пройшло 70 хвилин! Це дуже багато. Відбувалося щось дивне. Лікарі стоматології викликали швидку, але потім чомусь самі ж скасували виклик. Потім викликали швидку ще раз. І це у той час, коли кожна секунда була критично важливою.

У той час, як лікарі з першого дня не давали жодних прогнозів щодо стану дитини, директор стоматологічної клініки, за словами Віктора Пашника, намагався переконати, що все буде добре.

— Він явно був дуже наляканий, — каже Віктор Пашник. — Одразу після того, що сталося, сказав: «Ось побачите, вже завтра він прийде до тями. Або навіть сьогодні». Наразі клініка закрита, у них забрали ліцензію. Я подав заяву до поліції. Кримінальне провадження відкрито за статтею «Неналежне виконання обов'язків медпрацівником, що призвело до смерті неповнолітнього». Ми дуже сподіваємося, що причина смерті сина буде встановлена і що буде дано об'єктивну оцінку реанімаційним заходам, які проводилися в клініці. І це не тому, що я хочу посадити когось у в'язницю. Єдине, чого я хочу, щоб подібні випадки не повторювалися. Щоб більше нікому не довелося зазнати страшного горя, яке зараз переживає наша родина. Насправді хоч би яким був результат, він не принесе нам втіхи. Бо Велеса не повернути.

"Єдине, чого я хочу, щоб подібні випадки не повторювалися. Щоб більше нікому не довелося зазнати страшного горя, яке зараз переживає наша родина", - каже Віктор

Лікарі приватної клініки, де стався трагічний випадок, поки що утримуються від коментарів пресі. У короткому коментарі «5 каналу» представники клініки повідомили, що «силою наркоз дитині не вводили», а також, що вони співпрацюють зі слідством.

«За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 КК України «Невиконання чи неналежне виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього», — повідомила телеканалу речниця поліції у Львівській області Світлана Добровольська.

Не менше ніж сам інцидент шокує той факт, що така трагедія в Україні вже не перша. За останній час сталося ще два подібні випадки. Буквально за місяць до того, що трапилося з маленьким Велесом, у державній стоматологічній клініці Тернополя теж померла дитина — хлопчик, якому був лише рік і 10 місяців. Йому теж лікували карієс молочних зубів і лікарі наполягли на тому, щоб процедура проходила під наркозом.

«Через півтори години після початку процедури у дитини почав падати тиск. Хлопчика відвезли в реанімаційне відділення. Проте там його так і не змогли вивести з наркозу, а вже ввечері лікарі констатували смерть дитини», — йдеться у повідомленні поліції Тернопільської області.

Причина смерті дитини також поки що не відома, оскільки ще немає результатів експертиз.

А буквально кілька днів тому аналогічна трагедія сталася вже з дорослою жінкою у місті Здолбунів Рівненської області. 50-річній пацієнтці мали лікувати зуби із застосуванням седативного препарату, але після його введення у жінки сталася зупинка дихання. Реанімаційні заходи не дали результату. У клініці, де це сталося, наразі не дають коментарів. У поліції Рівненщини кажуть, що розслідують інцидент.

Фото: facebook.com/viktor.pashnyk/photos

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