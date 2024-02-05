«Закарпатське сафарі»: у гонитві за ухилянтами прикордонники тяжко травмували українця

В Україні, де триває боротьба з ухилянтами, на Закарпатті під час пошуку порушників кордону постраждав чоловік, який раптово вискочив перед службовим автомобілем. Про це повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

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«Учора на Закарпатті прикордонники Мукачівського загону виявили осіб, котрі рухалися у бік річки Тиса, якою проходить державний кордон з Румунією. Інформацію про можливий незаконний перетин кордону було надано румунським прикордонникам. Водночас, під час пошукових заходів, на службове авто Держприкордонслужби раптово вискочив чоловік, який рухався від загороджувального паркану. Внаслідок зіткнення чоловік отримав травмування. Прикордонники одразу викликали поліцію та „швидку“, яка доставила постраждалого у районну лікарню. Наразі чоловік перебуває у реанімаційному відділенні. У ході подальшого з’ясування обставин, від прикордонної поліції Румунії надійшла інформація про затримання на своїй території осіб, котрі незаконно перетнули кордон. Варто зазначити, що травмований чоловік неодноразово потрапляв у поле зору співробітників прикордонного загону, як особа, причетна до протиправної діяльності, пов’язаної з переправленням осіб через державний кордон», — йдеться у повідомленні.

За даним фактом повідомлені інші правоохоронні органи та призначено службове розслідування. Перевірка триває. Також прикордонники направили у Нацполіцію повідомлення про виявлення ознак правопорушення, яке передбачене ст. 332 Кримінального Кодексу України «Організація незаконного переправляння осіб через кордон».

Користувачі соцмереж, коментуючи цю подію, називають її «закарпатським сафарі».

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно із Тиси виловили чергового напівживого втікача від мобілізації.

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