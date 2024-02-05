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Політика

«Дожали»: Лапутіна подала заяву про відставку з посади міністра у справах ветеранів

19:19 5 лютого 2024
Тарас Мельничук

В Україні до Верховної Ради України 5 лютого надійшла заява про відставку від міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної. Про це написав постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук поінформував, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Як писали «ФАКТИ», у грудні з ініціативою звільнити міністерку Лапутіну виступила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Фото: Львівська ОВА

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