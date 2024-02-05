«Дожали»: Лапутіна подала заяву про відставку з посади міністра у справах ветеранів
В Україні до Верховної Ради України 5 лютого надійшла заява про відставку від міністерки у справах ветеранів Юлії Лапутіної. Про це написав постійний представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук поінформував, що заяву буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.
Як писали «ФАКТИ», у грудні з ініціативою звільнити міністерку Лапутіну виступила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.
Фото: Львівська ОВА194
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