У короля Великої Британії Чарльза діагностували рак

Під час нещодавньої лікарняної процедури короля Чарльза з приводу доброякісного збільшення передміхурової залози було виявлено новоутворення, що викликає занепокоєння. Подальші діагностичні тести виявили форму раку. Про це повідомили в палаці.

ВІДЕО ДНЯ

Після процедури з лікування збільшеної простати минулого місяця Букінгемський палац повідомив, що 75-річний король хворий на рак.

«Сьогодні його величність розпочав регулярне лікування, на час якого лікарі порадили йому відкласти виконання обов'язків, пов'язаних з публічною діяльністю. Протягом цього періоду його величність продовжуватиме займатися державними справами та офіційною роботою в звичайному режимі, — повідомили у пресслужбі. — Король вдячний своїй медичній команді за швидке втручання, яке стало можливим завдяки нещодавній процедурі в лікарні. Він позитивно налаштований щодо свого лікування і з нетерпінням чекає якнайшвидшого повернення до виконання своїх державних обов'язків. Його величність вирішив поділитися своїм діагнозом, щоб запобігти спекуляціям і в надії, що це допоможе суспільству зрозуміти всіх тих, хто страждає від раку в усьому світі».

Король Чарльз сам розповів про діагноз своїм синам, принцу Вільяму і принцу Гаррі. Він також особисто поінформував своїх братів і сестер, принцесу Анну, принца Ендрю і принца Едварда.

РЕКЛАМА

Додамо, що король Чарльз був помічений з королевою Каміллою під час відвідування церкви в неділю в церкві Святої Марії Магдалини поблизу Сандрінгема, де королівська сім'я традиційно відвідує месу на Різдво. Це був перший вихід монарха після того, як 29 січня він залишив лікарню після триденного перебування в ній після операції на простаті. Букінгемський палац повідомив про те, що король почав лікування від збільшеної простати, 17 січня.

«Як і тисячі чоловіків щороку, король звернувся за лікуванням від збільшення простати. Стан його величності добрий, і наступного тижня він відвідає лікарню для проведення коригувальної процедури, — йшлось в заяві палацу. — Публічні заходи короля будуть відкладені на короткий період одужання».

РЕКЛАМА

Він розкрив свій діагноз в надії, що це надихне чоловіків пройти обстеження. Його рішення виявилося дієвим: після його заяви на сайті Національної служби охорони здоров'я Великої Британії на 1000% зросла кількість запитів про збільшення простати.

Раніше було оголошено, що принц Вільям повернеться до виконання державних обов'язків цього тижня. 41-річний принц Уельський і спадкоємець престолу звільнив свій графік, оскільки 16 січня його дружина Кейт Міддлтон перенесла операцію на животі. Після 13-денного перебування в лікарні 42-річна принцеса Уельська продовжує одужувати вдома у Віндзорі.

РЕКЛАМА

Раніше повідомлялося, що у колишньої невістки Єлизавети ІІ діагностували агресивний рак шкіри.

157

Читайте нас у Facebook