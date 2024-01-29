Занадто багато працює: співробітники короля Чарльза ІІІ хвилюються за нього

Король Чарльз III буде змушений взяти паузу на найближчі тижні. 75-річний чоловік щойно переніс операцію в приватній клініці в Лондоні з видалення збільшеної простати. Після виписки з лікарні на нього чекає період відновлення. Але він працює так багато, що його співробітники ледве встигають за ним, згідно з повідомленням в британському The Telegraph.

ВІДЕО ДНЯ

Палацовий інсайдер розповідає газеті про Чарльза і його робочу несамовитість: «Люди, які працюють на нього, стурбовані тим, що він робить занадто багато для 75-річного чоловіка. Іноді важко за ним встигати».

У повідомленні The Telegraph йдеться про те, що король Чарльз прокидається дуже рано і одразу ж починає телефонувати. О 8.30 ранку він зустрічається зі своїм особистим секретарем у своєму будинку Кларенс-хаус, з яким обговорює, що потрібно зробити за день. Потім Чарльз займається паперовою роботою за своїм робочим столом. Потім він вирушає до Букінгемського палацу, де відбуваються офіційні зустрічі з важливими особами.

Чарльз зазвичай не обідає, вважаючи за краще в цей час зробити швидку прогулянку. У другій половині дня він проводить зустрічі, навіть коли подорожує між двома королівськими резиденціями. Король також працює в цей час, а також під час перельотів. Після цього відбувається ще одна зустріч з особистим секретарем і чаювання із запрошеним гостем. Нарешті, монарх повертається за свій робочий стіл.

РЕКЛАМА

Ці описи збігаються з тим, що сказав його молодший син, принц Гаррі, у документальному фільмі, присвяченому 70-річчю Чарльза у 2018 році.

«Він повинен сповільнитися, він людина, яка вечеряє неймовірно пізно вночі, — сказав Гаррі, — Потім він повертається до свого столу і засинає над своїми нотатками, поки не прокидається зі шматком паперу на обличчі».

РЕКЛАМА

Інсайдери розповідають Telegraph, що Чарльз має завжди активний розум. Інше джерело каже: «Час для нього — найцінніший ресурс. Тому він наполягає на тому, щоб прогалини в його щоденнику заповнювалися зустрічами».

Перерви на відпочинок, схоже, не є пріоритетом для Чарльза. За словами інсайдера, його дружина, королева Камілла, також вважає, що він занадто багато працює.

РЕКЛАМА

Мати Чарльза, королева Єлизавета II, яка померла в 2022 році, мала таку ж трудову етику, як і її старший син, який змінив її на троні. Вона до кінця виконала свою обіцянку присвятити все своє життя, чи то коротке, чи то довге, служінню своїм підданим.

Хоча вона делегувала все більше завдань молодшим членам сім'ї, вона все ще багато робила сама. Наприклад, за два дні до смерті вона прийняла тодішню прем'єр-міністерку Великої Британії Ліз Трасс у замку Балморал у Шотландії — у віці 96 років.

Раніше повідомлялося, що у колишньої невістки Єлизавети ІІ, герцогині Йоркської Сари Фергюсон, діагностували агресивний рак шкіри.

116

Читайте нас у Facebook та Instagram