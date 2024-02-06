Стали відомі імена ведучих «Євробачення» у Швеції

Організатори «Євробачення-2024», яке пройде в Мальме у травні, назвали імена ведучих шоу. Це дві шведські зірки, улюбленці публіки: популярна телеведуча та гумористка Петра Меде та зірка кіно Малін Акерман.

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Для Петри це вже не перший досвід на сцені «Євробачення». Вона була ведучою шоу у 2013 році, а також у 2016 році вела міжнародний пісенний конкурс в парі з Монсом Сельмерлевим.

«Уявіть собі, що ви знову отримаєте можливість прийняти „Євробачення“! Це така неймовірна честь. Після того, як спочатку вела сама, а потім разом із Монсом, я справді з нетерпінням чекаю співпраці з Малін. Ми не знали одна одну раніше, але ми зустрічалися кілька разів. З нею буде приємно працювати!» — прокоментувала Петра.

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А для канадської акторки шведського походження Малін Акерман — це перший досвід, чому вона дуже рада.

«Я не можу описати свої відчуття з цього приводу. Я дуже схвильована і трохи нервую, але в позитивному сенсі. Мені завжди подобалося „Євробачення“, і бути частиною цього фантастичного шоу разом з Петрою — це мрія», — зазначила акторка.

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Нагадаємо, півфінали «Євробачення» відбудуться 7 та 9 травня, фінальне шоу, на якому оберуть переможця — 11.

Україна виступить у першому півфіналі. Країну представить дует alyona alyona та Jerry Heil із піснею Teresa & Maria.

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Фото: eurovision.tv

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