У нардепа Гетманцева знайшли дивну «схему» в декларації: він орендує у Франції у власної матері квартиру для родини

Декларація про доходи голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, який публічно докладає масу зусиль на боротьбу з ФОПами та іншим малим бізнесом, викликала «подив» у багатьох українців.

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Виявляється, дружина та сини нардепа живуть у Франції в елітній квартирі, що належить компанії, власницею якої є… мати нардепа.

Про це зазначено в Єдиному державному реєстрі декларацій, пише «Інформатор».

У декларації Гетманцев вказав, що його родина тимчасово проживає у Франції. Квартира площею 146 квадратних метрів належить компанії Les Hauts D'Esmeralda, зареєстрованій у департаменті Верхня Савойя. Бенефіціаром цієї компанії є Олена Гетманцева — матір нардепа.

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Варто зазначити, що декларація Гетманцева загалом доволі скромна. Він задекларував два годинники Rolex і Franck Muller, колекцію картин XX — XXI століття (вартість не вказана), а також автомобіль Toyota Avalon 2008 року випуску, який належить його дружині.

Родина Гетманцева також має заощадження:

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511 228 грн — на рахунках нардепа;

5 628 євро — на рахунках його дружини.

20 000 євро та 35 300 доларів — готівка нардепа;

10 000 доларів — готівка його дружини.

Звичайно, в наведених фактах немає нічого кримінального, просто виникає подив, що борець за «прозорість» у фінансовій документації сам, схоже, застосовує певні «схеми».

Видання відзначає, що по мірі того, як народні депутати продовжують оприлюднювати декларації про майновий стан за 2022 рік, стає все більш зрозумілим, що чому вони так не бажали цього робити раніше: багато сімей народних обранців масово почали виїжджали з України перед початком великої війни, а хтось зробив це у перші дні.

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І родина Гетманцева — не єдина, то живе у Європі. Для прикладу, депутат забороненої партії ОПЗЖ Олександр Пузанов вивіз свою родину до Іспанії. Його дружина та дві доньки отримали тимчасовий захист в Іспанії разом із соціальною допомогою. До Іспанії переїхала також родина нардепа Юрія Корявченкова, більш відомого українцям як «Юзік з Кварталу 95». Його дружина Тетяна з двома доньками та сином отримали право користування квартирою. Дружина та діти нардепа від «Батьківщини» Сергія Соболєва напередодні повномасштабного вторгнення перебралися до США. Родина депутата ОПЗЖ Вадима Столара та Юлії Тимошенко облюбували Дубаї, а соратниця Петра Порошенка і його дружини світила в Давосі наддорогим одягом на фоні прохання про допомогу українцям.

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