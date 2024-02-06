«Незручна деталь»: Алісса Мілано відповіла на звинувачення в тому, що це вона «вигнала» Шеннен Догерті з серіалу

Свого часу серіал, відомий в українському перекладі як «Всі жінки — відьми» набув широкої популярності. Також глядачі активно обговорювали всі перипетії, які відбувались на знімальному майданчику і поза його межами.

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Відгуки серіалу дісталися і до наших часів. Нещодавно на фестивалі «Мегакон» в Орландо (США) Алісса Мілано була змушена відповідати на запитання про те, якою була її роль у звільненні з проєкту Шеннен Догерті.

Алісса Мілано з Шеннен Догерті та Холлі Мері Комбс

Нагадаємо, що про причетність Мілано до звільнення Шеннен заявила у грудні минулого року Холлі Мері Комбс.

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Спілкуючись із шанувальниками, Алісса сказала, що їй дуже сумно через те, що цей скандал впливає не так на її життя, як на тих людей, які дивилися шоу та для яких воно дуже багато означало.

«Ця токсичність, яка все ще має місце через чверть століття, заплямила проект. Мені сумно, що люди не можуть просто залишити все це позаду. Сумно, що ми не можемо просто святкувати успіх шоу», — поділилася думками актриса.

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Вона визнала, що працювати над серіалом було важко і що останні 25 років вона намагалася вилікуватися від багатьох травм, у тому числі пов'язаних із «Жінками». При цьому актриса сказала, що їй би хотілося бути на сцені разом із Шеннен Догерті та Холлі Мері Комбс, адже вона відчуває, що вже вибачилася за ту роль, яку, можливо, зіграла у всій цій ситуації. Іншими словами, вона визнала, що була причетною до звільнення Шеннен.

«Це та незручна деталь, яку я хотіла б змінити. Так що перепрошую у всіх, хто нас любить», — сказала Мілано, і її заява була зустрінута гучними оваціями.

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Пізніше у своєму Instagram Алісса додала, що вона не мала достатньо влади, щоб когось звільнити.

«Все задокументовано. На шоу були професійний медіатор і продюсер, яких залучили, щоб вивчити всі скарги. Цей медіатор, зібравши свідчення у акторів та знімальної групи, сказав, що необхідно зробити зміни, щоб шоу могло продовжуватися. Студія та Аарон Спеллінг вирішили захистити популярний проект. Але не в моїй владі було когось звільняти. Після відходу Шеннен ми зняли ще п'ять успішних сезонів, за що я завжди буду вдячна», — написала актриса.

Один із продюсерів «Жінокх», Кріста Вернофф, підтримала Аліссу в коментарях: «На знімальному майданчику безперечно було багато буллінгу. І ти не була однією із задир».

Щоб поставити крапку у всій цій історії, Алісса також знову наголосила, що серіал вже давно став історією і що краще залишити у минулому всі розбіжності: «Для мене це було 15 фільмів та 13 телепроєктів тому, за 11 років до мого 15-річного шлюбу та за 13 років до народження мого первістка». Вона побажала Шеннен, Холлі та Роуз [Макгоун] «світу і світла в їхньому особистому та професійному житті», оскільки у них усіх є «демони страшніші, з якими треба боротися».

Нагадаємо, нещодавно Шеннен Доерті повідомила своїм численним шанувальникам, що всупереч усім зусиллям рак молочної залози, на який вона хворіє з 2015 року, поширився на головний мозок.

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