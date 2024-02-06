Вбив коханку струмом і задушив її доньку: на Київщині винесли вирок 55-річному нелюду

У Києві 55-річний чоловік вирішив розбагатіти, позбавивши життя коханку та її доньку.

За повідомленням Київської міської прокуратури, реалізуючи свій підступний план, чоловік дочекався, поки жінки ляжуть спати, наблизився спочатку до 52-річної жінки, зв’язав їй руки та смертельно вразив електричним струмом, підключивши дріт до розетки. Одразу після цього обвинувачений зайшов до кімнати, де спала 30-річна дочка вбитої і задушив її тим же дротом.



Одразу після скоєного нелюд виніс з квартири мобільні телефони, ноутбуки, гроші та документи вбитих, і намагався втекти за кордон.



Під час судового розгляду обвинувачений свою провину не визнав, і у вчиненому не розкаявся.



Судді ж Шевченківського районного суду Києва визнали чоловіка винним і засудили до максимального покарання у вигляді довічного позбавлення волі. До набрання вироком законної сили він залишатиметься під вартою.

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