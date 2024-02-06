Сором за «роботу» спецслужби: міністр юстиції відреагував на стеження СБУ за журналістами

Міністр юстиції Денис Малюська виступив з вимогою посилити контроль за діями спецслужб в Україні після скандалу зі стеженням за журналістами-розслідувачами Bihus.Info. У своєму Facebook-повідомленні Малюська відзначив високу якість розслідування журналістів та висловив сором за дії спецслужби.

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«Передивився сюжет BIHUS.Info. Пишаюсь якістю розслідування журналістів. Сором за „роботу“ спецслужби… За Законом про СБУ контроль над спецслужбою здійснюють ВРУ, президент та прокуратура. Президент перший крок зробив раніше, звільнивши керівника департаменту. Думаю, потрібна оперативна реакція і комунікація УСІХ гілок влади. Імхо, нам потрібно більше контролю за діями спецслужб всередині країни», — написав Малюська.

Однак міністр юстиції відзначив, що у роботі за кордоном та на фронті СБУ виконує свої обов'язки належним чином. «Красавчіки», — додав він, залишаючи зауваження щодо потреби зосередитися на внутрішньому контролі.

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За словами Малюськи, міжнародні медіа уважно стежать за ситуацією в Україні, тому країні необхідно надати «правильну реакцію» та вислати «правильні меседжі» впродовж наступних днів.

Нагадаємо про те, що у січні в мережу потрапило відео, де співробітники Bihus.Info, ймовірно, вживають наркотичні речовини, а також було встановлено, що департамент захисту національної державності СБУ встановив приховані камери у готельні номери заміського комплексу під Києвом «Українське село» для стеження за журналістами, які там відпочивали. Президент Володимир Зеленський відповів на ці події звільненням начальника департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка.

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Раніше повідомляли про те, що журналістка з Одеси Ірина Гриб також заявила, що за нею стежать невідомі.

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