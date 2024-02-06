Оформляв ухилянтів «водіями»: правоохоронець організував ТОВ і переправляв чоловіків за кордон

На Львівщині правоохоронець може бути позбавлений волі за організацію схеми переправлення через кордон чоловіків призовного віку, які ухиляються від мобілізації.

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Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Ключову роль у схемі грало товариство з обмеженою відповідальністю, яке займалося гуртовою торгівлею — його підозрюваний зареєстрував ще у 2019 році, до працевлаштування у правоохоронні органи. Проте він продовжував керувати компанією, і вочевидь за його сприяння у березні 2023 року фірма отримала ліцензію на міжнародне автоперевезення вантажів.

На той час у чоловіка з'явилась ідея того, що окрім вантажів переправляти за кордон можна ще й чоловіків призовного віку. Він реєстрував охочих нелегально потрапити до Європи як своїх водіїв у системі «Шлях».

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За даними слідства, вартість такої «послуги» стартувала від 5000 доларів.

Слідством встановлено, що з березня по серпень 2023 року за межі країни під виглядом «водіїв» підприємства виїхали з України й не повернулися 5 чоловік.

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Наразі правоохоронцю повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через кордон. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Нагадаємо, раніше через систему «Шлях» вдалося отримати документи на виїзд і чоловікові скандальної блогерки Тані Пренткович.

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