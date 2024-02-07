Німецьке агентство DPA, а за ним і провідні ЗМІ: Die Welt, Bild і Der Tagesspiegel, пишуть про Польщу, яка слідом за скандинавськими країнами «визнала, що готується до неминучої війни з росією».

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Німці цитують слова міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша, який на запитання Super Express, чи припускає він «чорний сценарій», згідно з яким Україна програє війну з росією, і москва планує агресію проти країн НАТО, в тому числі Польщі, відповів: «Я припускаю всі сценарії, і до найгірших ставлюся найсерйозніше».

При цьому підкреслюється, що слова глави польського оборонного відомства прозвучали не випадково, а були ретельно обдумані.

«Варшава розслідує прогалини в озброєнні», — пише Tagesspiegel, цитуючи іншу частину заяви Косіняка-Камиша.

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Водночас у Німеччині підраховують, які закупівлі для своєї армії зробила Польща порівняно з Бундесвером.

«Занепокоєння наших союзників на східному фланзі НАТО з приводу російської атаки зрозуміле, - підкреслює Густав Грессель, військовий експерт Європейської ради з міжнародних відносин (ECFR), в інтерв'ю німецькій газеті. — Але якщо кожен буде готуватися до агресії, спрямованої проти власної країни, це не покращить загальну ситуацію. Тому що тоді вони будуть тримати свою військову техніку для себе, а в Україну буде надходити недостатньо».

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Раніше повідомлялося про заяву очільника військового комітету НАТО: «Ми готуємось до конфлікту з росією».

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