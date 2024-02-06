Польща готується до війни з росією: міністр оборони зробив заяву

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш не виключив можливість війни з росією.

«Польща повинна готуватися до такої війни», — заявив він в інтерв'ю щоденній газеті «Super Express».

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На запитання, чи вважає він можливим військову поразку України та прямий напад росії на Польщу, консервативний політик відповів: «Я враховую усі сценарії та найгірші з них сприймаю найсерйозніше. Це завдання міністра оборони в ситуації, в якій ми опинилися сьогодні».

42-річний Косіняк-Камиш підкреслив, що він «не просто сказав ці слова на рівному місці», а ретельно їх зважив. Його міністерство вже розпочало конкретні підготовчі кроки. Наприклад, вивчаються прогалини в озброєнні.

«Хоча великомасштабні закупівлі озброєнь є дуже важливими, до індивідуального оснащення кожного солдата треба ставитися так само серйозно. Польща відіграватиме дуже важливу роль у спільній обороні Європейського союзу, про що знає і Європейська комісія», — сказав міністр.

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Додамо, що з 5 лютого до 5 травня 2024 року в Республіці Польща діятиме навігаційне попередження для користувачів повітряного простору через безпекову ситуацію на східному кордоні, повідомляє Оперативне командування видів Збройних сил Польщі. Польське агентство аеронавігаційних послуг видало навігаційне попередження (NOTAM), аби вказати цивільним користувачам повітряного простору на можливу підвищену активність військових літаків у східній частині Польщі у відповідь на «загрозливу ситуацію на східному кордоні».

Втім, як раніше писали «ФАКТИ», лідери НАТО попереджають, що Альянс залишається неготовим до прямої війни з росією, яка здається дедалі більш імовірною.

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